Valores, requisitos e como funciona

Remuneração do Psiquiatra: Crescem as expectativas para um Decreto Executivo que desbloqueie definitivamente a reconhecida contribuição para custear sessões de psicoterapia com profissionais particulares regularmente inscritos no Cadastro de Psicoterapeutas. Vamos ver como vai funcionar a medição.

O tão esperado está chegando Prêmio de Psiquiatraa contribuição feita pelo governo para pagar Sessões de psicoterapia Com profissionais do setor privado regularmente cadastrados no Cadastro de Psicoterapeutas. O valor total da recompensa pode ir até 600 euroso valor reconhecido para aqueles com ISEE válido não excede 50.000 euros.

Vamos ver todos os detalhes do bônus no artigo a seguir.

Bônus de Psicologia 2022: como funciona

O tão esperado sinal de partida final ainda está faltando Prêmio de Psiquiatra. A recompensa tem como alvo todos os cidadãos com um Problemas de saúde mental causados ​​pela pandemiade restrições e fechamentos, de ensino remoto, de trabalho inteligente ou qualquer outro fator.

Para o ano de 2022, o prêmio do psiquiatra será beneficiado por um fundo 10 milhões de euros. Serão investidos mais 10 milhões de euros:

fortalecer os serviços de neuropsiquiatria infantil e adolescente;

Aprimorar o atendimento às pessoas com transtornos mentais;

Garantir o acesso aos serviços de psicologia e psicoterapia para pessoas que não tenham diagnóstico de transtorno mental;

Para combater casos de ansiedade, estresse e depressão.

Bônus de Psicologia 2022: Valores e Requisitos

A remuneração do psiquiatra pode ser solicitada por Cidadãos italianos com prescrição e diagnóstico de desconforto e com ISEE até 50.000 euros.

O valor máximo do incentivo será 600 euroscalculado com base na renda do solicitante, e será reconhecido para custear sessões de psicoterapia com especialistas particulares regularmente inscritos no cadastro de psicoterapeutas.

Dado que o preço médio mínimo para uma sessão de psicoterapia num especialista privado é de cerca de 50 euros, teoricamente de 600 euros, será possível seguir 12. Estima-se que nesta primeira versão da escala mais de 16.000 pessoas possam encomendar e acesse o bônus do psiquiatra.