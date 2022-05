A ciência confirma que as emoções nascem no coração, não no cérebro

Os sentimentos vêm do coração ou do cérebro?

estudarUniversidade de Pisa Em cooperação comUniversidade de Pádua cervoUniversidade da Califórnia, Irvine Postado em Anais da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos“.

Os poetas diziam que as emoções nascem no coração, não no cérebro. Agora a pesquisa científica confirma os fundamentos desta tumba literária.

Teoria da formação periférica das emoções

Estudo de análise de bioengenharia O mecanismo que nos leva a experimentar uma determinada emoção Diante de certos estímulos e encontra as raízes das emoções no coração.

“Que o corpo desempenha um papel fundamental na determinação dos estados emocionais é agora amplamente reconhecido pela comunidade científica.” Gaetano Valenza, professor de bioengenharia do Departamento de Engenharia da Informação da Universidade de Pisa e pesquisador do Centro E. Piaggio explicou.

No entanto, se excluirmos algumas das teorias propostas no início do século passado, Até agora, a atividade cardiovascular era vista como um simples suporte metabólico para sustentar o cérebro. E Somente o cérebro será a sede dos processos biológicos responsáveis ​​pela experiência emocional consciente.

Em vez disso, temos a prova do fato de que A atividade cardiovascular desempenha um papel causal na iniciação e na sensação de um sentimento particular.. Não só isso: precede temporariamente a ativação de neurônios no córtex cerebral.

Essencialmente, parafraseando William James, que foi o pai, junto com John Lang, da chamada teoria periférica das emoções, Não temos taquicardia porque temos medo, mas o sentimento de medo é a experiência emocional consciente causada pela taquicardia.“.

Coração e Cérebro: Experimentando Emoções

Para provar essa teoria, os cientistas usaram modelos matemáticos complexos aplicados a sinais de ECG e EEG em indivíduos saudáveis ​​ao assistirem a filmes com conteúdo emocional perturbador ou agradável.

Os pesquisadores descobriram que nos primeiros segundos, o estímulo modula a atividade do coração, que por sua vez induz e modula uma resposta específica ao córtex. Assim, a troca contínua e bidirecional de informações entre o coração e o cérebro fundamenta a experiência plenamente consciente da emoção e, sobretudo, sua intensidade.

“É claro que a complexidade das emoções que sentimos vem de uma troca muito complexa entre nosso sistema nervoso e os diferentes sistemas ‘periféricos’. É a atividade do coração, não a atividade do cérebro, que inicia a experiência emocional.“.

Para poder derivar a avaliação do estado emocional a partir de uma simples análise de ECG, os pesquisadores desenvolveram equações matemáticas capazes de “decodificar” a comunicação entre o coração e o cérebro em diferentes estados emocionais.

Na prática, dada certa dinâmica cardíaca, em um futuro próximo pode ser possível entender as emoções sentidas pela pessoa que está sendo monitorada, por exemplo, usando um smartwatch.

Consequências importantes do tratamento de transtornos mentais

“A descoberta pode ter repercussões muito grandes Entendendo os transtornos mentais e sua relação com a saúde física. Isso foi afirmado por Claudio Gentile, do Departamento de Psicologia Geral e do Centro de Serviços de Psicologia Clínica da Universidade de Pádua.

Isso pode explicar por que pessoas com distúrbios emocionais, como depressão, estão associadas a um risco maior de doenças cardíacas. Ou, inversamente, entre pessoas com problemas cardíacos, como doença cardíaca coronária ou arritmia, há um aumento da ansiedade e da depressão.

Nosso trabalho está de volta Teoria da formação periférica das emoções. Mas, sobretudo, confirma as últimas posições neurocientíficas que sugerem a superação da dicotomia entre o cérebro como órgão exclusivo da mente e do corpo. Nós não somos (apenas) nossas mentes.”

