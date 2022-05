“As crianças comem muito, é chato”

Um estudo recente apresentado no Congresso Europeu de Obesidade (ECO) 2022 explica a realidade verdadeiramente dramática dos adolescentes em que cada vez mais pais não estão prestando a devida atenção.

Se a Organização Mundial da Saúde explicou repetidamente que é necessário comer não mais que 5 gramas de sal por dia, agora chegou o análogo do componente doce por excelência, e este é o açúcar recentemente analisado Estudo “Trabalho de Adolescentes” Apresentado há alguns dias no Congresso Europeu de Obesidade (ECO) 2022

O estudo em questão analisou os hábitos, percepções e comportamentos de famílias típicas em relação ao cuidado familiarobesidade juvenil. Parece que 1 em cada 4 adolescentes não percebe que é obeso E 1 em cada 3 pais não reconhece a obesidade do filho.

Especialistas presentes na conferência afirmam que subestimar a importância desta doença em crianças e adolescentes pode levar ao desenvolvimento precoce de doenças crônicas Como doenças cardíacas, diabetes tipo 2, tumores, problemas esqueléticos e articulares, sem esquecer a depressão e os ataques de pânico.

Crianças e adolescentes consomem muito mais açúcar do que o limite recomendado, ou seja, Mais de 6 colheres de chá de açúcar grátis por dia Em salgadinhos, doces, salgadinhos e produtos salgados como pizzas e batatas fritas.

Obesidade em crianças e adolescentes: 1 em cada 3 pais negam a evidência

Não é ficção científica, mas o que emerge dos novos dados do estudo internacional “ACTION TEENS” realizado em Dez países em diferentes continentes, incluindo a ItáliaFoi apresentado em 6 de maio do ano passado Novo Nordisk No Congresso Europeu de Obesidade (ECO) 2022.

Neste estudo atualizado eles foram Mais de 13.000 pessoas participaram, incluindo mais de 5.000 crianças e adolescentes Com obesidade avançada, 5.400 pais e cuidadores e mais de 2.000 profissionais de saúde. A chamada contou com a presença de Austrália, Colômbia, Itália, México, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Espanha, Taiwan, Turquia e Reino Unido.

O objetivo era determinar Percepções, atitudes, comportamentos e obstáculos Tratar a obesidade e entender como esses fatores afetam seu manejo.

O pior é que Três vezes o risco de morte precoce em crianças obesas Comparado com crianças com índice de massa corporal (IMC) normal.

Pais de crianças com obesidade (entre os questionados) lutam para identificá-la e muitas vezes minimizam a gravidade da doença, convencidos de que ela se resolverá com o crescimento. No entanto, na maioria dos casos, esse aspecto não desaparece, apenas piora.

A Itália também não está indo bem. revelar cada respiração Cláudio Mavisex-presidente da Sociedade Italiana de Pediatria, Endocrinologia e Diabetes, participou da cerimônia de apresentação.

Em Itália, os dados mais recentes do inquérito “Okkio alla Salute” dizem-nos que infelizmente estamos entre os países europeus com os valores mais elevados de excesso de peso e obesidade entre a população em idade escolar. De fato, a proporção de crianças com sobrepeso parece ser de 20,4% e de crianças obesas, de 9,4%, incluindo as crianças obesas que são 2,4%.

Então, o que deve ser feito para conter essa dramática condição de saúde que sobrecarrega o NHS cada vez mais ano após ano, e você ainda não consegue controlar essa mudança repentina de curso?

deixe claro Jason Halforddiretor da Escola de Psicologia da Universidade de Leeds e presidente da Associação Europeia para o Estudo da Obesidade (EASO), bem como um dos principais arquitetos do estudo.

“O impacto da obesidade na sociedade e nos nossos sistemas de saúde não deve ser subestimado. Há uma necessidade urgente para mim Governos e sociedade reconhecem e tratam a obesidade como uma doença crônicaA fim de fornecer suporte adequado a todos“.

Sem esquecer a formação na escola e o maior interesse por parte dos Clínicos Gerais e Pediatras no aconselhamento de famílias.