Clube de Imprensa, Ciência e Tecnologia Aplicadas ao Mundo da Produção – PORDENONEOGGI.IT

PORDENONE – Terça-feira 24 de Maio, terceiro e último congresso da quarta edição do “Futuro Contemporaneo”, organizado pelo Circolo della Stampa de Pordenone. O encontro, que valerá também como curso de formação de jornalistas, é dedicado ao tema “Ciências aplicadas a tecnologias e negócios. Experiências do mundo científico e do mundo dos pesquisadores e produtores. Certificação da informação”.

O evento está programado para acontecer às 9, no Palazzo Klefisch, na Via della Motta, em Pordenone, patrocinado pela Confindustria Alto Adriatico, Confartigianato Pordenone, Polo Tecnológico Alto Adriático, Ordem dos Jornalistas e Assostampa del Friuli Venezia Giulia.

Alvo. Demonstrar – através de análises e constatações práticas e críticas – algumas novidades em ciência e tecnologia, em relação a uma sociedade em rápida mudança graças ao progresso devido à inteligência humana e suas aspirações. Tudo isso em relação à sociedade, cultura e informação. Uma referência especial à região de Pordenone, onde se destacam as formas de excelência científica aplicadas ao mundo da produção.

A intenção do Circolo della Stampa é abrir uma direção que também possa caracterizar o “Futuro Contemporâneo” nos próximos anos com interesse em pesquisa e sua aplicação com participação direta de pesquisadores, empresários e organizações representativas da informação, parceiras desde a primeira edição.

O evento deste ano também esteve relacionado com o futuro que já existe no campo da informação, um setor de produção privado, incluindo novas tecnologias, a crise editorial, o impacto das mídias sociais e sistemas de imprensa, um tema muito atual desenvolvido nas reuniões de abril. 5 e 9 de maio. Esta análise incluiu o contributo dos concursos jornalísticos para o mundo do “bom jornalismo”, com especial destaque para o “Prémio Simona Cigana”, o concurso Circolo della Stampa de Pordenone, já na sua décima terceira edição, que terminará a 30 de junho. o próximo.