Mara Vinier perdeu 8 kg no passado: dieta após dor no peito

A maravilhosa maestro Mara Venier, que é conhecida por todos como Dia Mara, não me impediu de nada, mas ao mesmo tempo é uma mulher que sabe muito bem cuidar de si mesma e de sua saúde, que sempre coloca em primeiro lugar . E agora sai a notícia de uma dieta que a fez perder 8 quilos há algum tempo.

memória Mara VenereO locutor depois de experimentar uma suspeita de dor coronária anos atrás decidiu fazer uma dieta… suas palavras.

Mara Vinier, uma verdadeira lutadora

Ela não é apenas uma ótima apresentadora e apresentadora de programas por aí Maravilhosa Mara Viniermas também – e sobretudo – podemos dizer com segurança uma palavra real e original guerreiro, Desde então, desafiando o perigo que assomava mesmo durante a primeira intensidade fechamento totalCom todas as precauções necessárias, você nunca para para continuar indo para casa Episódios de contêiner de domingo.

Mas Um fato antigo não é particularmente róseo Ele se relacionará com o passado do apresentador, especificamente uma declaração sobre isso Seu estado de saúde Ele remonta ao agora distante 2018… dieta O que ela necessariamente tinha que seguir e quem lhe permitiu fazê-lo perder 8kg. Sua história e suas palavras.

A dieta a fez perder 8 kg

nas páginas Pessoasque também lhe deu a capa, apresentadora do programa veneziano Fale sobre sua mudança física: Na prática ela havia emagrecido 8 quilosDieta “feito para a saúde mais do que apenas beleza”.

Confessou 67 anos Depois que eu passei por algumas visitas por causa de um Um problema de saúde óbvio O que felizmente resolveu: Eu perdi 8 quilos e eu eu posso ouvir bem! Fui ao cardiologista, professor Ripuzzi, por fortes dores no peito. Depois de todos os testes, que felizmente não revelaram nada, ele me aconselhou a visitar o professor Meggiano, nutricionista do Gemelli em Roma. Eu tinha que ser um pouco mais leve E ele, além de me fazer fazer dieta, me ensinou que Comer saudávelDiversidade sem me privar de tudo.”

Sistema sem censura e muito movimento

Mara também revelou aos leitores seu segredo para emagrecer: não era uma dieta difícil, mas uma sistema censurado vigorosamente ativo Física. “Eu abandonei o vinho e os doces, mas eu como carboidratos, embora calculados, e também gosto de alguns refrigerantes. Básico, porém, tentando se moverEle disse à revista.

Por fim revelou ainda: “De férias, em Casa de Campo, na República Dominicana, o meu marido Nicolas Carraro foi jogar golfe, Andei pelo menos 50 minutosO. Agora, em Roma, Vou voltar para a academia seguido por um personal trainer“.