Chegada da confirmação do conhecimento

muitos assim as compras E quem não entende o grau de satisfação que se tem no momento em que se dedica às compras deve mudar de ideia. Aliás, agora vem a confirmação da ciência, que destaca ainda mais a importância da diversão e o grau de satisfação que advém das compras.

Isso não é um hábito em si, mas fazer compras é uma parte inseparável dos negócios Especialmente estimulante. E talvez aqueles que pensam que é apenas uma prática irreal devam realmente mudar de ideia. É tudo tão verdade que os especialistas são rápidos em dizer que um dia de compras pode ser mais desejável do que o amor.

O que os pesquisadores descobriram

Cientistas analisam Ondas cerebrais gamaHá muito tempo é associado ao cérebro humano, no que se refere a estados mentais que apelam à criatividade e ao prazer. Dessa forma, ao registrar as ondas cerebrais de quem foi às compras, os pesquisadores descobriram que fazer compras é mais satisfatório do que relacionamentos íntimos.

Os especialistas estão convencidos de que, quando as pessoas se dedicam a comprar algo, são capazes de sentir prazer porque comprá-lo compensa. O que eles são na verdade. É como se fosse uma auto-afirmação, o que pode realmente ser útil se você estiver em um estado calmo enquanto faz compras.

Tudo isso não é apenas uma teoria, pois também existem amplas descobertas sobre as mudanças fisiológicas que as compras podem causar no organismo humano.

Duas categorias de compradores

Por meio de suas pesquisas sobre compras, os cientistas conseguiram distinguir duas categorias de compradores. Uma delas consiste em quem consegue vivenciar o chamado aumento de shopper, que ocorre no momento do pagamento. Então será uma reação que ele sente acima de tudo quando se trata do caixa.

Essa categoria de compradores é chamada Comprador inspirador. Depois, há aqueles que pertencem à classe Loja-Y-Gato. São aqueles que compram apenas as coisas necessárias e se adaptam de bom grado a elas.

Estamos falando deste último tipo de comprador em particular que também experimenta um aumento de 30% na fadiga mental que ocorre especialmente a cada 10 minutos durante o momento da compra. Há também aqueles compradores, principalmente homens, que se sentem mais Pressão psicológicamas também fisicamente durante as compras.