Pizza Margherita esconde um perigo para a saúde: os detalhes

Muito amada e consumida, a pizza Margherita esconde um perigo para a nossa saúde, é disso que se trata.

lá Pizza Margherita É definitivamente a comida favorita dos italianos. Esta iguaria da cozinha italiana tem origem napolitana e nasceu das mãos de Raffaele Esposito, que a preparou com tomate, mussarela e manjericão para sua Regina Margherita. A partir desse momento, este prato tornou-se o seu favorito e em pouco tempo se espalhou por toda a Itália e pelo mundo.

Muitas pessoas adoram pizza. Da pizza à margherita você pode passar para muitos outros ingredientes para temperá-la e hoje as pizzas que podem ser feitas já são muitas. Não só no que diz respeito ao molho, mas também à massa, existem diferentes opções e diferentes soluções. No entanto, os cientistas deram notícias muito ruins, que nesta pizza Perigo Pela nossa saúde.

Digamos imediatamente que existem nutrientes importantes e benéficos, mas infelizmente há algo que pode colocá-los em risco saúde de pessoas e criar doenças muito graves. Vamos ver abaixo do que se trata em precisão.

Pizza Margherita: o perigo para a nossa saúde

Embora a pizza contenha muitos nutrientes que podem nos dar energia, ela também contém um ingrediente muito perigoso. Isso é sódio. Uma pizza Margherita de 300 gramas contém 2 gramas de sódio. Os cientistas dizem que essa quantidade é exatamente o que cada pessoa deve comer todos os dias. Quantidade não deve ser excedida se você não quiser atender Ataque cardíaco e acidente vascular cerebral.

Obviamente, durante o dia, uma pessoa não apenas comerá pizza, mas também outras refeições. Aqui a quantidade de sódio ultrapassará em muito o limite recomendado e isso aumenta muito os riscos à saúde. Na verdade, o sódio e o sal aumentam pressão sanguínea Isso coloca o organismo em risco.

Portanto, é sempre aconselhável contar com um nutricionista que possa avaliar as condições de saúde de uma pessoa e sugerir os alimentos a serem consumidos e as diferentes quantidades a serem distribuídas ao longo do dia e da semana.