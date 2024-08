Tampere, perigos e contra-indicações da dieta Gimbo

Odisseia Condições de saúde de Giammarco Tamperi Nas Olimpíadas de Paris 2024, que o próprio campeão do salto em altura descreveu detalhadamente nas redes sociais até o desfecho – as dores terríveis causadas pelas pedras nos rins e a decepção da final – ganharam destaque. Os riscos aos quais os atletas de elite estão expostos na preparação para um evento tão importante.

O que o imunologista diz

“O próprio Tamberi fez questão de nos dizer que a sua massa corporal total era inferior a 3,5% de gordura tendo em conta que o Acsm (American College of Sports Medicine) define a percentagem de gordura ideal para um homem e com o desejo de ter em conta”. objetivos importantes para todo atleta que visa claramente durante as competições.” Saudação. Imunologista Mauro Minnelliprofessor de dietética e nutrição na Universidade de Lomé.

“Nunca é uma boa prática ir além do que é permitido. É ainda pior quando você tem consciência de que ultrapassou os limites fisiológicos. Em estudo publicado no International Journal of Sports Physiological Performance, explica Minnelli, foi declarado que um percentual de gordura corporal inferior a 4,5%, com base nas evidências obtidas nesta área, é capaz de afetar negativamente o desempenho físico e funcional. desempenho dos atletas. Sistema imunológico. Ao falar sobre gordura corporal, será sempre útil lembrar que, além da porção de “armazenamento” que pode servir como “massa de reserva”, Existe uma classe de gorduras, não surpreendentemente denominadas essenciais, capazes de garantir a correta execução dos processos metabólicos, imunológicos e termorreguladores“.

No caso de Tampere, há uma complicação adicional, novamente mencionada pelo próprio Tampere, “que é a vontade de perder mais de 5 quilos de peso corporal, que ele próprio descreveu como ‘lastro’, através de uma dieta ‘massiva e alucinógena’”. Embora não se conheça detalhadamente a alimentação do atleta – especifica o imunologista – acredita-se que sua alimentação se baseava quase exclusivamente na matriz protéica, na completa ausência de gorduras, Com a adição de práticas que podem ter favorecido um processo de secagem gradual. A concentração de urina que se seguiu a tudo isto, com a consequente cristalização de solutos de cálculos, incluindo uratos cuja presença é obviamente condicionada por dietas ricas em proteínas, fez o resto, prejudicando os resultados dos testes associados ao processo, como disse o próprio Tampere ao anunciar ” Não deve de forma alguma ser imitado, não apenas na sua implementação, mas muito provavelmente, nem mesmo na sua programação.”