Sábado, 17 de agosto – Mola di Bari – Arte e ciência quando a ciência se torna entretenimento – Puglia Life – Jornal de informação online

Sábado 17 de agosto, 21h – Mosteiro de Santa Chiara – Mola di Bari

Arte e ciência

Quando a ciência se torna entretenimento

A curadoria de Matteo Gelardi lançou o primeiro festival Puglia VEGArt com a marca Like a Jazz

A Associação Like A Jazz, sob o patrocínio do Município de Mola di Bari, tem o prazer de apresentar este evento “Arte e Ciência – Quando a Ciência se Torna Entretenimento”que terá lugar no evocativo mosteiro de S. Chiara, em Mola di Bari, formato já famoso, que nasceu da ideia Professor Matteo Gilardiservirá como evento de lançamento da primeira edição do #Puglia Festival VEGArt. Um festival de vegetais, ambiente, verde e arte, nascido de uma ideia Lisa Angelillo Agendado para 21 e 22 de setembro de 2024, contará com concertos, palestras, performances e workshops em prol de um estilo de vida amigo do ambiente.

o 17 de agosto Através da arte e da ciência da fotografia Professor GilardiCriado graças ao estudo da citologia nasal e ao uso da microscopia óptica, transformará as células em obras de arte que, quando combinadas com outras formas de expressão como a pintura, a música e a moda, criarão uma obra única. Bela performance ao vivo. O resultado será uma história com muitas vozes, cativante e certamente nova.

data: Sábado, 17 de agosto de 2024

horas: 21h

lugar: Mosteiro de Santa Chiara – via Cesare Battisti 78, Mola di Bari

Entrada: livre

Informação: 333.9571734

Eles vão falar:

Matteo Gilardi Professor de Otorrinolaringologia, Universidade de Foggia

Professor de Otorrinolaringologia, Universidade de Foggia Pietro De Terlizzi Diretor da Academia de Belas Artes de Fujia

Diretor da Academia de Belas Artes de Fujia Giovanna Gilardi Designer de moda, Ciência da Moda.

Designer de moda, Ciência da Moda. Paulo Daniele Harmônica cromática

Harmônica cromática Alberto Iovine pianista

pianista Lisa Angelillocantor

Evento “Arte e Ciência”Como descreve a poetisa e escritora Angela Di Leo no livro “Arte e ciência. “Diálogos” (Edições Secop), “Representa uma extraordinária sinergia entre pintura e ciência, na qual o pintor e o cientista criam uma notável ‘mistura’ de descobertas científicas numa ‘solução artística’.”

Matteo Gilardi Ele é Professor de Otorrinolaringologia, Artes e Ciências na Universidade de Foggia. Há muitos anos que Gilardi realiza investigação científica na área da alergia aos rinocerontes, especializando-se em citologia nasal e no estudo dos mecanismos de defesa das vias aéreas superiores.

O pintor Pietro De Terlizzi Já tinha colaborado com Gilardi em diversos eventos, criando uma contaminação artística significativa e tangível. Apresentações musicais com alto impacto emocional Paolo Daniele, Alberto Iovini e Lisa Angelello Eles agirão como A característica do sindicato Entre imagens científicas e artísticas. No final da noite, houve um desfile de roupas do estilista “Fashion Science”. Giovanna Gilardique apresentará suas criações a partir da impressão de imagens tiradas ao microscópio em tecidos delicados.

Este evento é organizado por Como jazzsob supervisão artística de Lisa Angelillo. Este evento será uma oportunidade única para celebrar a intersecção entre arte e ciência, proporcionando ao público uma noite inesquecível de cultura e entretenimento.