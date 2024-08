‘Uma ameaça à saúde global’

Os casos da doença pelo vírus Oropouche também ocorrem em Itália e Espanha, enquanto crescem as preocupações sobre a situação na América do Sul, onde as infecções confirmadas ultrapassam as 8.000: Bolívia, Brasil, Colômbia e Peru são os países mais afectados, onde também foram notificados casos pela primeira vez. tempo. Cuba.

A preguiça-de-garganta-pálida (Bradypus tridactylus), comumente conhecida como preguiça de três dedos, é um reservatório do vírus Oropouche. O mesmo se aplica a primatas e aves não humanos, embora o vírus seja transmitido através da picada de mosquitos e mosquitos infectados.

Causa a doença do vírus Oropouchesintomas Os sintomas são semelhantes aos da dengue, incluindo dor de cabeça, dor muscular, náusea e erupção na peleMas em alguns casos o vírus também pode causar meningite e encefalite“. em Editorialpublicado em O bisturiespecialistas em doenças infecciosas avaliaram a infecção pelo vírus Oropouche, também conhecido Como “febre da preguiça” Por que as preguiças têm garganta pálida (Bradypus tridactylus) é um dos reservatórios do patógeno. Mas eles são Primatas e pássaros não humanosMesmo que o vírus seja transmitido por vetores, especialmente por mosquitos (Culicoides barrensis) e mosquitos (Aedes spp.incluindo o mosquito da febre amarela Aedes aegyptiE o mosquito doméstico do sul, Pentagrama Culex).

A mosca C. Paralisia Não existe na Europa (encontrado apenas na América do Sul e Central) Nem mosquitos UM. Aedes aegypti e C. Quinteto Foram notificados casos em Itália, onde a febre Oropouche foi notificada em viajantes que regressaram de Cuba, bem como em Espanha. Cuba, em particular, é um dos países onde este vírus se espalha Nunca foi relatado Até 2024, mas isso foi no último dia 27 de maio Repita o primeiro surto.

A situação na América do Sul é particularmente preocupante, especialmente na Bolívia, no Brasil, na Colômbia e no Peru, onde surgiram casos confirmados. O número subiu para 8.078 em 1º de agosto.

Vírus Oropouche, alerta da OMS: Quais são os sintomas e como a doença é transmitida?

O que é o vírus Oropouche e por que representa uma ameaça à saúde global?

O vírus Oropouche é um patógeno emergente da família Arboviridae Oceanos Que é transmitido aos humanos através de vetores em particular Da picada de mosquitos C. Paralisia E mosquitos Aedes spp. e Pentagrama Culex.

No entanto, o vírus Oropouche não é novo: foi descoberto pela primeira vez na aldeia de Oropouche, em Trinidad e Tobago, em 1955, e a propagação do agente patogénico até à data tem sido limitada a algumas áreas da América do Sul, com casos notificados em 1955. Perto de áreas florestais, como a Amazônia. Mas na epidemia em curso na América do Sul, infectou pessoas que vivem em áreas distantes das florestas, O vírus nunca foi relatadoNo Brasil, causou a morte de duas pessoas, duas mulheres que não sofriam de nenhuma doença anteriormente conhecida.

“Porque é que o vírus Oropouche apareceu subitamente em áreas onde não tinha sido reportado antes?“Perguntam os especialistas em doenças infecciosas, acreditando que a maior propagação (como acontece com outras doenças transmitidas por vetores) é impulsionada por“Fatores como mudanças climáticasMobilidade e comportamento de humanos e animais, desmatamento e uso da terra“Há outro fator que pode facilitar sua disseminação Ligado ao seu patrimônio genético (É um vírus RNA, composto por três partes de RNA.)

“Embora a maioria dos vírus transmitidos por insetos tenha um genoma de peça única, Mutações que podem resultar da troca dessas partes afetam a capacidade do vírus de infectar, causar doenças e se espalhar. Evitando o sistema imunológico e desenvolvendo resistência aos medicamentos – Especialistas explicam -. Há evidências preliminares de que essas alterações genéticas (redistribuição, editor) podem ser a causa raiz da atual epidemia“.

Quais são os sintomas da febre Oropouche?

Os sintomas da febre Oropouche são inespecíficos e muito semelhantes aos da dengue, podendo ser facilmente confundidos.

Em geral, os sintomas da infecção aparecem mais tarde O período de incubação é de 3 a 8 diasi, com alguns sinais clínicos mais comuns que outros. A doença pelo vírus Oropouche é geralmente leve e os principais sintomas desaparecem dentro de uma semana, embora em alguns casos possam recorrer com menos gravidade até um mês após a infecção. o Os sintomas mais comuns Da doença do vírus Oropouche estão:

febre

dor de cabeça

Dores abdominais e musculares

Os sintomas menos comuns são o aparecimento de Uma erupção cutânea que se parece com uma erupção cutânea de rubéolaRigidez articular e náusea. Em alguns casos, pode ocorrer sensibilidade incomum à luz (fotofobia). Em casos graves, pode causar infecção Meningite e encefalite.

Como se proteger do vírus Oropouche

Contra a febre Oropouche, não está disponível ou está em desenvolvimento Não existem vacinas ou tratamentos específicos. A prevenção depende de evitar picadas de insetos que possam transmitir o vírus, por exemplo, através do uso de repelentes e do uso de roupas que cubram as pernas e os braços. “No entanto, nem todos os repelentes podem ser ideais para retardar a propagação do vírus -Especialistas determinam -. mosquitos Na verdade, eles podem ser menos suscetíveis a repelentes Inseticida comumente usado. No entanto, inseticidas químicos como deltametrina e N,N-dietilmeta-tolumida demonstraram ser eficazes no controle de espécies de Culicoides e Culex. Mesmo usar redes mosquiteiras nas janelas e varandas não será suficiente porque “Midges são Muito pequeno para passar Através de redes mosquiteiras“.

“O rápido aumento dos casos de febre Oropouche na América do Sul pelo menos destacou a importância de uma maior sensibilização e de uma melhor vigilância das populações que vivem em áreas endémicas e dos viajantes. – Adicionando especialistas em doenças infecciosas. Investimentos em monitoramento e pesquisa de genotipagem Pode melhorar nossa compreensão da febre Oropouche “É essencial desenvolver medidas de controlo e tratamentos que nos ajudem a enfrentar esta ameaça emergente à saúde global.”.