Ciência, de férias, ouvindo as plantas falarem

Umberto Castillo



Você está dentro férias Longe do barulho e do mundo? Se sim, preste atenção: Árvores Eles conversam. Com um pouco de esforço e uma boa disposição para ouvir e interpretar o que está acontecendo, você poderá ouvi-los. Nada além de músicas de verão tocando em alto-falantes e rádios. Sejamos claros, Linguagem vegetal Não é nosso e (ainda) não existe um aplicativo que o traduza.

Mas com a devida consideração podemos ouvir e nos ajudar a decifrá-lo e é um professorUniversidade de Pádua, Umberto Castilloque estuda neurociências e é diretor científico do projeto QUARTOequipado com plantar Que possui equipamentos de última geração para análise um movimentopara detectar Moléculas químicas As plantas usam-no para Comunica e sua caracterização genética para demonstrar que embora os destinos evolutivos das plantas e dos animais estivessem divididos em determinado momento, as soluções biológicas para os problemas de sobrevivência que adotavam eram semelhantes.

Pádua se conecta com outras universidades online para decifrar os mecanismos de comunicação das plantas

universidade Pádua está conectada Com outros Universidades Espalhados em mundo Que busca o mesmo objetivo de decifrar os mecanismos comunicação de plantas. Mas os estudos e resultados obtidos por este laboratório já o tornaram a principal referência internacional Principal Da pesquisa realizada na Itália. “As plantas são estudadas em um ambiente onde…iluminaçãooIrrigaçãoo temperatura eumidade. Durante seu desenvolvimento, somos capazes de realizar análises de movimento 3D em tempo real Partículas voláteis É usado para comunicar e analisar potenciais elétricos usados ​​para escanear o ambiente circundante. “Ter todos esses sinais ao mesmo tempo e ser capaz de correlacioná-los torna nosso laboratório único no mundo.”

A linguagem das plantas é principalmente química, e não há nada a invejar na linguagem dos humanos

Hipótese de que as plantasà sua maneira, Vamos conversar É fascinante, mas estamos apenas no início da pesquisa: “É principalmente a linguagem das plantas”, diz Castillo QuímicoNão há nada a invejar para alguns Animais E quemhomem.

Para se comunicar, as plantas usam milhares de… Moléculas químicas Pássaros. Esta forma de linguagem é altamente desenvolvida e «palavra» Pode ter significados diferentes dependendo de quem está ouvindo. É isso Mensagem criativa Isto fica evidente na capacidade das plantas de utilizar as mesmas moléculas e combiná-las de diferentes maneiras dependendo da mensagem a ser transmitida. nosso Experimentos Baseia-se no estudo do movimento. O que pode parecer paradoxal, já que as plantas podem fazer isso à primeira vista Ela parece imóvelestruturas sólidas firmemente enraizadas no solo. Mas ao acelerar o seu movimento e medi-lo matematicamente utilizando técnicas sofisticadas, descobrimos como tomam decisões e agem para lidar com um ambiente em constante mudança.

Os humanos compartilham entre 30 e 50% de seus genes com as plantas

Afinal, somos humanos Nós compartilhamos Nas plantas é entre 30 e 50% dos genes. Sua linguagem também é compreendida pelos animais, como os insetos por exemplo, e caso estejam infectados com determinados patógenos, comunicam a situação perigosa em que se encontram e pedem ajuda.

Então As plantas não ficam em silêncio. Castillo não tem dúvidas: “O fato de as plantas nos parecerem silenciosas não significa que não sejam Comunica Uns com os outros e com o meio ambiente. Eles fazem ambos na superfície Através de mensagens criptografadas Formas, coresE sons e CheirosEle é subterrâneo Através do sistema radicular e da associação simbiótica entre fungos e raízes. Mas eles também estão equipados para perceber vozEmbora essa capacidade não se limite a um órgão, que é o ouvido, como acontece nos humanos e em outras espécies, a percepção dos sons ocorre através de milhões de células que atuam como “Orelhas pequenas“Acima e abaixo do solo.”

No laboratório, a linguagem das moléculas voláteis é decifrada por meio de um espectrômetro

No laboratório Patavino lo plantas Eles vêm Estimula Eles respondem liberando partículas voláteis, que é a sua linguagem. Essas moléculas são capturadas por um Espectrômetro Que decodifica a linguagem, ou seja, as ações intencionais das plantas. E entre si e conosco, eles também conversam comjade“As plantas emitem aromas que atraem animais e humanos, mas também sentem os seus próprios aromas e os aromas das plantas vizinhas. Pelo cheiro, eles sabem quando Fruta Maduro, quando o vizinho é ferido ou atacado por um inseto. Nos humanos e em outras espécies animais, o olfato e o paladar Eu sou Intimamente conectado e desta forma o nariz pode captar os odores liberados durante a mastigação.

Mesmo nas plantas eu Dois sentidos Eu fortemente conectado. Plantas Carnívoro Eles têm preferências e, portanto, gostos alimentares em relação aos insetos que caçam: eles preferem presas, por exemplo Aranhaspulgões e Borboletas Com maiores quantidades de açúcar no organismo e se a presa não for muito “saborosa”, sua armadilha é reaberta logo após a captura. Através das raízes, as plantas experimentam nitratos, fosfatos e potássio, que podem ser localizados mesmo em concentrações muito pequenas e em longas distâncias. “Se as raízes ‘provarem’ substâncias que são tóxicas para a planta, elas tenderão a ficar longe.”

O verdadeiro desafio agora é entender se e como as plantas percebem as formas sonoras

Castelo livros O livro Plantas mentais (Al-Molineux) onde desenvolve esta tese: “Se considerarmos que pensar nada mais é do que a capacidade de compreender Estímulos do meio ambienteE processá-los e implementar estratégias direcionadas a objetivos, então podemos dizer que sim, as plantas têm alguma forma de cognição. As plantas lembram, movem-se, decidem, orientam-se e interagem entre si; E não só isso: podem ser oportunistas, generosos e enganadores.”

Em suma, estamos a mil milhas de distância de clichê de Planta indefesaNegativo, indiferente. Afinal, não há quem, segundo a tradição popular, converse com as plantas para fazê-las crescer melhor ou as abrace para aproveitar as propriedades do caule?

Agora aí ciências Dá permissão e se você abordar a planta com confiança, imaginação e paciência poderá dialogar com ela. “Uma hipótese Percepção fonológica É fascinante no mundo das plantas, conclui Castillo, mas o verdadeiro desafio é entender se as plantas percebem apenas formas vibratórias de som ou se são capazes de criar representações verdadeiras baseadas até mesmo em estímulos sonoros complexos.

