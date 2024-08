Cascina, novo piso no ginásio da Escola Duca D’Aosta

Pisa, 14 de agosto de 2024 – A reforma completa dos pisos do ginásio da Escola Preparatória Duca D’Aosta de San Frediano Settimo está quase concluída. A intervenção custou cerca de 140 mil euros e consistiu primeiro na remoção de três camadas de pavimento, seguida da instalação dos novos materiais. “Planejamos essas obras durante o fechamento de verão do complexo escolar – disse o vice-prefeito Cristiano Masi, responsável pelas obras públicas. Como administração, temos o dever de garantir a segurança das atividades esportivas tanto quando realizadas pelos alunos no horário escolar. e quando realizado por associações desportivas fora da escola O ginásio Duca D’Aosta, também utilizado por Palavolo Cascina, apresentava um piso muito deteriorado e por isso já não era seguro, daí a opção de continuar os trabalhos de substituição em toda a superfície desportiva em vez de reparação. as áreas mais danificadas para que possamos ver o resultado “imediatamente”. Os pisos do ginásio não foram a única intervenção implementada nos últimos dias no complexo escolar Duca d’Aosta. Na verdade, todas as luzes escolares estão atualmente a ser substituídas por LEDs de elevada eficiência energética, permitindo uma redução do consumo de energia e poupanças significativas na fatura. A superfície esportiva artificial escolhida é a grama olímpica auto-instalada de dupla camada, composta por dois painéis pré-fabricados sobrepostos acoplados no local por colagem para tornar a superfície flexível e impermeável. Este deck foi projetado especificamente para a construção de campos multiuso em ambiente interno. Graças às suas propriedades técnicas especiais e notável estabilidade dimensional, é instalado sem necessidade de colagem ao substrato. O principal desempenho que o torna adequado para todos os esportes é: absorção de choque, fricção uniforme para reduzir o risco de acidentes como torção ou torção de tornozelo, salto uniforme da bola em todos os pontos da quadra, retorno de energia e flexibilidade. Graças ao acabamento superficial e ao tratamento antibacteriano e antifúngico, o pavimento mantém sempre óptimas propriedades de higiene e é fácil de limpar.