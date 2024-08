O envelhecimento tem duas etapas principais, aos 44 e 60 anos

ANSMED – Roma, 14 de agosto – O envelhecimento não avança de forma lenta e constante, mas seu curso enfrenta duas grandes etapas: a primeira por volta dos 44 anos e a segunda por volta dos 60 anos. Isto foi descoberto através de um estudo realizado pela Escola de Medicina da Universidade Americana de Stanford e publicado na revista Nature Aging: De acordo com estes dois momentos, de facto, ocorrem mudanças radicais a nível biomolecular, que testemunham um aumento ou diminuição repentino de milhares de pessoas. de moléculas e microorganismos presentes no corpo. A existência desse fenômeno, segundo os pesquisadores, deve alertar a atenção para a saúde humana e a adaptação do estilo de vida, principalmente nestes momentos importantes da vida.

Os autores do estudo, liderados por Xiao Tao Chen, examinaram dados fornecidos por 108 voluntários com idades entre os 25 e os 75 anos, que foram acompanhados durante vários anos com o objetivo de compreender melhor a biologia do envelhecimento. Isto permitiu monitorizar as alterações relacionadas com a idade em mais de 135 mil moléculas e micróbios diferentes: milhares deles sofrem alterações perceptíveis ao longo da vida, concentradas sobretudo em determinados momentos. Aproximadamente aos 44 anos de idade, as moléculas mais comumente envolvidas são aquelas associadas ao metabolismo do álcool, da cafeína e da gordura e aquelas associadas a distúrbios cardiovasculares. Mas depois de cerca de 15 anos, o interesse voltou-se para moléculas relacionadas ao metabolismo de carboidratos e cafeína, regulação imunológica, função renal e até mesmo doenças cardiovasculares.

Os investigadores não ficaram muito surpreendidos com o passo dos 60 anos, uma vez que o risco de muitas doenças relacionadas com a idade aumenta especificamente durante esse período, enquanto a presença do passo dos 44 anos foi mais inesperada, uma vez que diz respeito aos mesmos homens e mulheres. e, portanto, não é devido à menopausa. Segundo os autores do artigo, é possível que algumas dessas mudanças estejam relacionadas ao estilo de vida ou aos comportamentos típicos dessas faixas etárias, e não a fatores biológicos. (lidar).