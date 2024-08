Sou oncologista e vou te explicar o que faço para prevenir ao máximo o risco de câncer

Um oncologista americano oferece 5 dicas valiosas para reduzir o risco de câncer e mais uma vez nos lembra como é importante seguir hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis.

Nos últimos anos, o que preocupa Aumento de casos de câncer A nível global, a importância da prevenção tem sido cada vez mais destacada. Não se trata apenas de fazer exames regulares, trata-se também de adotar bons hábitos que muitas vezes esquecemos ou subestimamos.

Miguel A. Sikiris, um oncologista americano que atua como chefe de hematologia no sistema de saúde da Universidade de Miami e no Sylvester Comprehensive Cancer Center, escreveu um artigo para O Washington Post com Algumas dicas para prevenção do câncer que se espalharam rapidamente.

Também nasceu da sua história pessoal (ele tem um alto índice de tumores na família), explica Sikiris, que dedicou sua carreira ao estudo e tratamento de tumores. A importância de tomar medidas preventivas diárias. O especialista cita um estudo que realizouSociedade Americana do Câncerpublicado em julho, estimou que, em 2019, cerca de 40% dos novos diagnósticos de cancro em adultos com 30 anos ou mais nos Estados Unidos foram atribuíveis a fatores de risco modificáveis.

No entanto, é importante notar que em muitos outros casos o risco de cancro não pode ser reduzido simplesmente mudando os nossos hábitos e, em alguns casos…O diagnóstico é um evento um tanto fortuito“, explica o especialista.

Mas vamos nos concentrar no que podemos controlar: Para alguns tumores temos a possibilidade de tomar medidas para reduzir os riscos E definitivamente deveríamos.

Aqui então 5 práticas essenciais que o oncologista incorporou ao seu dia a dia Para manter o risco de câncer o mais baixo possível.

Proteção contínua contra a luz solar

Dr. Sikiris enfatiza a importância da proteção UV como uma medida crucial na prevenção do câncer de pele. Recomendar para Aplique protetor solar com FPS 15 ou superior diariamente (Na praia ou na piscina obviamente é necessário proteger-se mais), bem como usar chapéus e óculos de sol durante a exposição prolongada ao sol. Esta precaução é especialmente importante para prevenir o melanoma e outros cancros da pele associados à exposição à radiação ultravioleta.

O especialista escreve:

Num estudo de 2019, a radiação ultravioleta foi considerada o segundo factor mais importante no diagnóstico de novos cancros nos homens (cerca de 6% dos casos de cancro) e o quinto factor mais importante nas mulheres (cerca de 4% dos casos de cancro). Não é de surpreender que a maioria dos diagnósticos de câncer de pele e não melanoma (câncer de pele basal e escamoso) seja atribuída à radiação UV.

Ele acrescenta:

O risco de melanoma aumenta 75% em pessoas que realizam tratamentos de bronzeamento artificial antes dos 35 anos, e com anos de uso e número de sessões.

Beba uma quantidade moderada de álcool

O álcool foi identificado como um fator de risco significativo para vários tipos de câncer, incluindo câncer de mama e câncer gastrointestinal. Sikiris explica que é o quarto fator mais importante para o diagnóstico de um novo câncer em homens (cerca de 5% dos casos) e o terceiro fator mais importante para as mulheres (cerca de 6% dos casos).

Portanto é recomendado Limite o consumo de álcool a 1-2 bebidas por semana Para reduzir os riscos associados a ele. A sua ênfase na moderação reflecte uma grande consciência dos efeitos a longo prazo do consumo de álcool.

O consumo de álcool apresenta risco de câncer de maneira dependente da dose: quanto mais você bebe, maior é o risco de câncer. Mesmo aqueles que bebem uma bebida por dia têm um risco aumentado de desenvolver alguns tipos de câncer. Portanto, mantenho minha ingestão em não mais do que 1-2 bebidas por semana.

Proibido fumar

Sabe-se que o tabagismo é a principal causa de vários tipos de câncer, principalmente do pulmão. O especialista escreve:

O tabagismo foi o maior fator que contribuiu para novos diagnósticos de câncer em adultos com 30 anos ou mais nos Estados Unidos. Especificamente, é responsável por aproximadamente 86% dos diagnósticos de câncer de pulmão, aproximadamente 54% dos cânceres de esôfago e aproximadamente 51% dos cânceres de bexiga, entre muitos outros cânceres.

Mas há boas notícias: Pessoas que param de fumar reduzem significativamente seus riscos. O risco de câncer de pulmão cai pela metade 10 a 15 anos após parar de fumar e cai para níveis próximos aos de não fumantes para aqueles que param de fumar aos 40 anos.

Quanto ao risco de cancro do esófago, diminui em 30%, enquanto o risco de cancro da bexiga diminui para 50% 10 anos após deixar de fumar.

Atividade física regular

O exercício diário é outra recomendação importante. O oncologista sugere Aloque pelo menos 30 minutos por dia para atividades físicasO que também pode ser uma caminhada rápida ou uma sessão de treinamento moderada.

Mas ele escolheu outra opção:

Acordo um pouco mais cedo e subo na bicicleta ergométrica que mantenho perto do meu quarto enquanto me coloco em dia nas redes sociais. Dessa forma, não importa o rumo que o resto do dia tome, consegui pelo menos uma coisa positiva para mim.

Isto não só ajuda a manter um peso saudável, mas também ajuda a reduzir o risco de cancro, como muitos estudos confirmaram.

Por exemplo, um estudo recente com mais de 60.000 adultos descobriu que aqueles que praticavam exercício físico duas ou mais horas por semana tinham um risco 26% menor de cancro da cabeça e pescoço, um risco 20% menor de cancro do pulmão e um risco 11% menor de desenvolver cancro. câncer de mama. .

Uma dieta saudável e equilibrada

Por fim, uma alimentação balanceada não pode faltar Bebidas açucaradas, fast food e carnes processadas não estão cobertas. Todos os produtos associados a um risco aumentado de cancro, especialmente aqueles que afectam o sistema digestivo.

É uma boa ideia incluir frutas e vegetais em todas as refeições e limitar o consumo de carne vermelha para manter uma boa saúde e reduzir o risco de cancro associado aos alimentos que consumimos diariamente.

Sikiris escreve:

Eliminei completamente as bebidas açucaradas. Como frutas ou vegetais no almoço e no jantar e limito a carne vermelha a uma ou duas vezes por semana. Mais importante ainda, raramente como fast food e evito carne processada.

fonte: O Washington Post

