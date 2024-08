A Via Láctea tem 50% de chance de evitar colisão

O destino da Via Láctea não é tão certo como se pensava: poderá ter 50% de probabilidade de evitar uma colisão cósmica com a sua vizinha, a Galáxia de Andrómeda, pelo menos durante os próximos 8 mil milhões de anos. Isso é indicado por novas simulações publicadas em preview no arXiv, plataforma que hospeda artigos que ainda não foram submetidos ao escrutínio da comunidade científica, realizada por um grupo de pesquisadores liderado pela Universidade Finlandesa de Helsinque. O que pode fazer pender a balança é a interação com outras grandes galáxias no universo local, o que poderia mudar a direção das duas em rota de colisão o suficiente para escapar da fusão.

Sabe-se desde 1912 que a Galáxia de Andrómeda, a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância, se dirige em direcção à nossa Galáxia, e um estudo de 2008, publicado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, sugere uma colisão inevitável nos próximos 5 mil milhões de anos. anos. . No entanto, estas estimativas permanecem incertas, devido à dificuldade de avaliar com precisão a massa e a velocidade da Via Láctea e de outras galáxias.

Os pesquisadores, liderados por Teal Sawala, usaram então as estimativas mais recentes e precisas disponíveis para executar novas simulações. Levando em conta apenas as duas galáxias principais, a Via Láctea e Andrômeda, as colisões ocorrem em pouco menos da metade dos casos. Ao incluir a influência da Galáxia Triângulo, outra grande galáxia espiral na vizinhança relativa, a probabilidade de fusão aumenta para aproximadamente 2 em 3, ao mesmo tempo que adiciona à simulação a Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia anã nossa. A chance de evitar uma colisão é de 50%.

Os autores do estudo afirmam que os seguintes dados divulgados pelo telescópio espacial Gaia da Agência Espacial Europeia, que está empenhado em criar o maior mapa 3D das estrelas da Via Láctea e dos seus vizinhos, permitirão estimativas mais precisas.