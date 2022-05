CEVA / “Tempo e Esperança” através da ciência, arte, música e entretenimento com Baruffi

Crônica da Cunha – As tardes são de grande conteúdo no Teatro Marenco em Ceva. Onstage é uma proposta delicada e inédita de contemplação sobre “Tempo e Esperança” através da ciência, arte, música e entretenimento. Um evento cultural, assinado pelo Instituto Superior “Barofi” da Ceva em colaboração com o “Banco Azzoaglio”, realizado também com o apoio da “Fundação Crc”, cuja mensagem mais proeminente deve ser definida no apelo ao diálogo, à escuta , ser curioso e abraçar o que é diferente para quebrar os espaços comuns e a ignorância E a violência no final. Um espaço para temas relacionados à mulher, desde discriminação de gênero com repetição de monólogo de Paola Cortelesi da aluna Giulia Bertin com Federica Luciano, Martina Sturay, Paola Aramini, Carola Gallo, Ariana Favoli e Martina Papa, e performance de piano do aluno Matteo Cora, um estudo aprofundado da idade da mulher confiada ao professor. Franco Guerleiro, Chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Galliera Genova. Gorleiro propôs uma análise única de juventude, maturidade e longevidade, fundindo conceitos científicos com uma interessante viagem ao mundo da arte, incluindo obras de Michelangelo, Klimt, Munch, Brancusi, Dali e Frida Khalo. Em seguida, o hino musical foi confiado à trupe “Barofi” “Emoções” e depois o teatro dedicado a outro ilustre convidado: Dr. Roberto Rivera, Chefe da Estrutura Complexa da Psicologia Imperiese Asl 1. Ravera também é presidente da organização sem fins lucrativos “Fhm Italia” que apoia a ONG “Ravera Child Rehabilitation Center (RCRC)”, que trabalha há anos em Serra Leoa para apoiar crianças vítimas de abuso, crianças com trauma ou deficiência mental. e crianças em prisões juvenis. Ele contou, com especial simpatia, sua surpreendente jornada a lugares que beiram a desumanidade, onde a pobreza significava acesso precário a cuidados médicos, trabalho forçado menor, escolaridade precária e grande corrupção. Todos são amplificados por imagens poderosas, capazes de documentar uma dura realidade muitas vezes inimaginável.

“Nossa associação, de 2009 até hoje, recebeu 8.000 crianças que foram torturadas, abusadas, torturadas e abandonadas em frente ao nosso portão ou entre o lixo – Explicação ao público -. Quem viu seus pais serem mortos, que cresceu com uma metralhadora e aprendeu a guerrear. Por isso, faltam os símbolos de afeto. Um de nossos objetivos é reconstruir emocionalmente as crianças antes que seja tarde demais, antes que elas possam passar seu estado mental para seus filhos quando se tornarem adultos.” Rivera também escreveu um livro sobre sua experiência: “Serra Leoa. A antropologia de um mundo separado”. “Baruffi” queria estar perceptivelmente próximo de sua associação: no Teatro Marenco, eram exibidas obras criadas anteriormente por estudantes que reproduziam pinturas de grandes escritores. As pinturas foram colocadas à venda e os rendimentos irão para a organização sem fins lucrativos Fhm Italia. “Grande evento por uma grande causa – disse a diretora da escola Mara Ferrero -. Uma tarde rica deu voz aos meninos e palestrantes Gurlio e Rivera, dois bons amigos a quem agradeço sinceramente. Obrigado a quem apoiou financeiramente o projeto, graças a ” Banco Azzoaglio” e “Fondazione Crc” , a todos os alunos e professores que fizeram da iniciativa um sucesso e aos meus estimados colaboradores.” “O apoio à educação é o nosso principal motor – continua Erica Zoglio – Educação é inclusão: só assim as barreiras sociais serão superadas.” “Por trás da bolsa concedida – continuou Massimo Jolla para “Fondazione” Crc “- Estamos falando de dinheiro, mas acima de tudo de pessoas e ideias. O desejo de fazer algo é essencial, o entusiasmo pela área que você pode esperar com seus alunos.” “Saudações e meus sinceros agradecimentos aos filhos de” Barovy “- comentou o prefeito de Ceva Vincenzo Bezzone – que são capazes de mostrar, em todas as ocasiões, incrível sensibilidade e solidariedade. Vocês são o orgulho de nossa sociedade ».