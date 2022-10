Fé e Ciência no Livro do Diálogo entre o Papa Bento XVI e o matemático Odifreddi

A caminho da busca da verdade foi exibido em Roma, que recolhe cartas e a história dos encontros entre o Papa emérito e o estudioso italiano. Uma viagem entre ética, antropologia e espiritualidade

Michel Raviart – Vaticano

O Papa emérito escreveu em uma passagem do volume: “Estou feliz que você esteja interessado em Deus e Jesus” na busca da verdade. Cartas e conversas com Bento XVI” de Bergiorgio O’Deverdi, matemático ateu, coletando correspondências e relatórios sobre os cinco encontros entre os dois, que ocorreram desde a abdicação do papado em 2013 a 2020.

Um sinal de interesse no diálogo

O livro, publicado pela Rizzoli e apresentado esta tarde na Universidade de Lomasa, é uma viagem pela fé, ciência, ética e antropologia, um guia de como o diálogo pode ser feito entre diferentes situações quando não em oposição, e o testemunho de alguns dos temas que ocupam as Reflexões do Papa Emérito desde 2013. “É muito importante”, assegura Vatican News Padre Federico Lombardipresidente da Fundação Ratzinger, e co-organizador da apresentação, “que Bento XVI, em um momento em que deixou de ser papa e, portanto, teve mais tempo para pensar, levou muito a sério o pedido de Odifreddi de entrar em diálogo com ele. Este é um sinal de seu interesse pelo diálogo entre fé e razão e ciência, e a atitude muito útil e aberta em que sempre viveu”.

Ouça a entrevista completa com o padre Federico Lombardi

Nascimento de uma amizade

Em 2011, Odifreddi escreveu uma carta aberta a Bento XVI comentando a “Introdução ao cristianismo”, um volume histórico escrito por Joseph Ratzinger como teólogo em 1968. A primeira tentativa de obter uma resposta falhou até 2013 quando, após a abdicação e por meio de um secretário Foi enviado o Papa Emérito Georges Gansweyn, que também assistiu à apresentação do livro, Bento XVI, por sua vez, enviou uma carta, que abriu caminho para a amizade entre os dois. Uma “bela amizade” é uma “dimensão rara” entre duas situações diferentes “em que há diálogo e não há briga”, onde “as ideias se encontram e o oponente não é demonizado”, explicou Dom Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia. vida. “Acho que é assim que o ensino pode ser”, explica Bergiorgio Oudefredique se o papa e o ateu podem descansar facilmente enquanto falam de maneira amigável, isso significa que talvez na vida também se possa agir assim.”

Ouça a entrevista completa com Piergiorgio Odifreddi

Proximidade no luto

O que surpreende na evolução da congruência entre os dois é a evolução dos sujeitos. No início, a comparação era entre ciência e fé, como afirma Odfredi, depois com o passar do tempo “não adiantava continuar ‘confrontos’ sobre essas questões”, e passamos para outros tópicos, como lógica, vida e morte . Especificamente, houve o ponto de encontro mais próximo entre os dois sobre o tema da morte. O Papa Emérito pediu a O’Devrede uma opinião ateísta sobre a morte e o matemático escreveu uma carta que ele mesmo definiu como um “teorema”. Então, em 2020, o ano da epidemia, tanto George Ratzinger, o amado irmão de Benedetto, quanto a mãe de Odefrieddi morreram. “Foi o momento mais próximo”, explicou ele, “quando duas pessoas passam pela mesma dor de perder seus entes queridos”.