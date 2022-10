Nicola é a mais jovem graduada, Marco passa no exame médico

A história de Nicola –

Nicola discutiu sua tese sobre direito tributário na terça-feira, na Sala Colonna, no campus Luis, em Viale Pula. “Não avancei, mas fui progredindo aos poucos. Cheguei na primeira série aos cinco anos e aos 16 anos e meio já me matriculei na universidade, depois de me formar no meu primeiro departamento internacional de quatro anos em Bari Flacco”, o professor de 20 anos -old identifica, como mencionei antes Corriere della Sera.

“Não me parece que eu fosse muito jovem, fazia tudo o que queria com calma e pontualidade. Então o valor agregado não era estudar em casa, porque tinha medo de me dispersar, mas sempre fora, e muitas vezes em casa. a universidade aberta 24 horas por dia Com amigos para discutir e pausas para conversar. O convívio foi a mola que me fez continuar sem hesitar. Nunca me senti só”, acrescenta Nicola.

“Minha paixão pela constituição veio a mim mesmo e, na verdade, sempre a coloco na minha mesa de cabeceira”, afirma. Um sonho para o futuro? “Estudo importante em Roma, depois de concluir meu mestrado e depois de estudar direito tributário. Não me importo nem de continuar minha carreira universitária, talvez com um doutorado.”

A história de Marcos –

Marco, de Mezzane di Sotto (Verona, uma zona rural onde o telefone luta para encontrar um campo, marcou o mais alto possível sem cometer erros. Qual é o segredo dele?” Não usei testes alfa, preferi estudar nos meus livros didáticos (ele frequentou a Copernicus Scientific Secondary School em San Michele) Extra em Verona, editor) Tentei fazer várias simulações nos últimos anos, porque acho importante entender como os testes são formulados, mas para o estudo optei por confiar nos livros didáticos e configurações que recebi na escola”, diz A. o anel.

“Durante meus anos de ensino médio, apaixonei-me por matemática, física, biologia e outras disciplinas de ciências, então decidi seguir esse caminho no campo da saúde biológica”, explica, e falando do futuro, acrescenta: “Há são algumas áreas que gostaria de aprofundar, como imunologia, neurociência, neurociência e química.” nutrição, mas verei nos próximos anos o endereço mais adequado para mim. ”