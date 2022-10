No Wired Next Fest Giorgio Mita explica que a imaginação nos permite desenvolver novas ideias

“A imaginação permite desenvolver novas ideias, não sabemos como nascem as ideias, isso é uma tentativa de poluir uns aos outros”: Assim disse Giorgio Mitta, no Wired Next Fest 2022, a inspiração por trás Concurso Literário Fahrenhei.iit2022. Iniciativa, como Diz O próprio Instituto Italiano de Tecnologia, “Escritores e escritores especialistas ou amadores e, mais geralmente, aqueles que gostam de escrever e falar sobre robótica, ciências da vida, inovação e tecnologia são direcionados”.

O encontro entre ciência e ficção científica muitas vezes se mostrou virtuoso e às vezes a narrativa antecipou o mundo da inovação, mesmo em uma lógica excessivamente otimista. Giorgio MitaDiretor Científico do Instituto Italiano de Tecnologia, Dario Tonanijornalista e escritor de ficção científica, Marco Passarellojornalista de tecnologia e inovação, H Mônica Gouricientista e pesquisador do Instituto Italiano de Tecnologia, discutiu no palco do Wired Next Fest 2022 em Milão.

Como Mita explicou, o A paixão pela ficção científica Já existe na comunidade de pesquisadores, mas a competição decorre do desejo de atrair “Pessoas que querem experimentar os temas de pesquisa do instituto, que da robótica à adivinhação, se prestam a virar contos. Em nossa área, O componente humano encontra seu lugar em algumas áreaspor exemplo em termos de aspectos éticos e repercussões”.

Mas a sinergia entre pesquisa e imaginação encontra outras saídas como mostrado Antologia Ficção científica, que foi lançado pela primeira vez em 2019, e retorna com seu segundo volume. Mais uma vez, os pesquisadores do Instituto Italiano de Tecnologia (nove neste volume) explicaram a natureza de suas pesquisas e os possíveis efeitos. Então, os autores de ficção científica envolvidos no projeto editorial retrabalharam tudo para escrever um conto. Marco Passarellojornalista especialista em tecnologia e inovação, fala sobre o nascimento do projeto que se vale de experiências anteriores no exterior: “Imaginei que o espanto fosse surpreendente na Itália, mas mudei de ideia três anos depois, quando conheci Roberto Cingolani (diretor do IIT na época) e descobri que ele tinha paixão por ficção científica. pesquisadores e, eventualmente, saiu. Ficção científica”.

No novo volume, para contribuir, no lado científico também Mônica Gouripesquisador do Instituto Italiano de Tecnologia e chefe do grupo de pesquisa IIT U-VIP: A equipe estuda e desenvolve tecnologias para pessoas com deficiência visual. Pesquisa realizada no Iit -define o mundo- Baseia-se em múltiplos sentidos. Em qualquer tipo de interação, existem muitos sentidos e o cérebro aprende a juntá-los. Como parte do projeto, falei especificamente sobre deficiência visual, já que o autor da história queria contar sobre um herói com sentidos aguçados. As novas tecnologias que desenvolvemos no Iit são aspectos que podem ser encontrados na história, foi uma experiência boa, e não é fácil falar desse tipo de pesquisa”.