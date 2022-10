Milão, o Museu FUN promovido pelo Museu Nacional de Ciência e Tecnologia.

Sábado 8 e domingo 9 de outubro das 9h30 às 18h30E a o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Sugerir Museu DIVERTIDO, Um programa de atividades para meninas e meninos De 3 a 10 anos.

A propósito, após uma interrupção forçada devido a uma emergência de saúde, as portasárea infantil Com caminhos para brincar com matemática e aventura entre luzes coloridas, espelhos e sombras. Toda a família poderá soltar a criatividade em área de remendo Construa uma máquina de pinball DIY, tente iluminar o escuro Experimente reações de impacto em um laboratório de químicaE a Explore as formas da natureza e cultive jardins de estrelas no laboratório de genéticaE a Teste-se com grandes máquinas voadoras e de construção e crie murais como artistas renascentistas no laboratório de Leonardo.

Haverá visitas guiadas Leonardo da VinciExplore as galerias dedicadas ao espaço de cabeça erguida e viaje pelo mundo dos transportes entre uma parte real da lua, o foguete Vega, grandes navios, locomotivas e aviões.

Atividades em laboratórios

Atividades gratuitas com reserva necessária na compra de um bilhete de entrada.

área infantil

Matemática em equilíbrio – 3 a 6 anos

Os participantes poderão brincar com matemática e aprender a reconhecer formas para mantê-las em equilíbrio, além de criar estruturas coloridas usando cubos, cones e cilindros.

Sábado 8 e Domingo 9 de Outubro | 14h e 17h

Duração 45 minutos

Cores claras – 3 a 6 anos

Entre as sombras, espelhos e luzes coloridas, meninas e meninos poderão se aventurar entre os fenômenos da luz para descobrir como vemos no escuro, como nossa imagem é refletida e como se forma um arco-íris.

Sábado 8 e Domingo 9 de Outubro | 11h30 e 15h30

Duração 45 minutos

área de adulteração

Máquina de Pinball DIY – a partir de 8 anos

Os visitantes poderão construir um caminho de mármore e conduzi-lo até a saída usando gravidade, flexibilidade e geometria.

Sábado 8 e Domingo 9 de Outubro | 10h, 11h30, 14h, 15h30, 17h

Duração 45 minutos

I. Laboratório de Química

Exploradores de cores – 7 anos

Os participantes poderão combinar química, cor e um pouco de criatividade para experimentar como a escuridão é iluminada e como o verde, roxo ou preto é dividido em designs originais.

Sábado 8 e Domingo 9 de Outubro | 14h e 17h

Duração 45 minutos

I. Laboratório de Genética

Formas da Natureza – a partir dos 8 anos

Através de lentes, microscópios e técnicas fotográficas antigas, as formas da natureza são exploradas para descobrir formas, padrões, cores e transparência.

Sábado 8 e Domingo 9 de Outubro | 10 horas da manhã

Duração 45 minutos

Star Gardens – para crianças a partir de 8 anos

Entre microscópios e meios de laboratório, será possível observar o que as plantas precisam para viver. Durante o experimento, você descobrirá se pode cultivar saladas no espaço e como prender sementes em uma gota, para fazê-las crescer longe.

Sábado 8 e Domingo 9 de Outubro | 11h30

o.LAB LEONARDO

Leonardo Máquinas – a partir de 9 anos

O laboratório dedicado ao gênio italiano para experimentar a arte e a ciência de Vinci, através de modelos requintados de máquinas voadoras e de construção. Os visitantes poderão tentar entender como funcionam, desmontá-los e combinar diferentes engrenagens para criar novos mecanismos.

Sábado 8 e Domingo 9 de Outubro | 10h, 14h e 17h

Duração 45 minutos

Fazemos murais – a partir dos 8 anos

A jornada continua pela arte e ciência de Leonardo, para explorar sua maneira de trabalhar e pensar. Usando argamassa, espátula, tinta e pincéis, os participantes poderão se testar executando um afresco, à maneira do mestre e de todos os artistas renascentistas.

Sábado 8 e Domingo 9 de Outubro | 11h30 e 15h30

Duração 45 minutos

Visitas guiadas gratuitas

Atividades gratuitas com reserva necessária na compra de um bilhete de entrada.

Com o nariz – de 4 a 8 anos

Um curso para as crianças descobrirem a distância da lua, como lançar um foguete e como treinar um astronauta.

Sábado 8 e Domingo 9 de Outubro | 10 horas da manhã

Duração 45 minutos

Onde: ontem, hoje e amanhã – a partir dos 8 anos

Uma viagem para descobrir pesquisas e tecnologias que permitem explorar o universo, passando pela única parte da lua em exibição na Itália.

Sábado 8 e Domingo 9 de Outubro | 17h

Duração 45 minutos

Transporte marítimo e ferroviário – a partir de 6 anos

Uma oportunidade de acompanhar o desenvolvimento do transporte ferroviário desde a segunda metade do século XIX até 1920 em uma estação reconstruída do final do século XIX. Você aprenderá sobre o tema da navegação de perto com alguns dos objetos históricos mais memoráveis ​​do museu.

Sábado 8 e Domingo 9 de Outubro | 11 e 15 horas

Duração 45 minutos

Uma vez por tempo de voo – de 4 a 8 anos

Os visitantes poderão mergulhar em histórias de viagens de aventura pelo mundo e descobrir os meios de transporte mais surpreendentes do nosso acervo. Entre vagões, locomotivas a vapor, foguetes e grandes navios, você viaja imaginativamente para lugares e tempos desconhecidos.

Sábado 8 e Domingo 9 de Outubro | 14h

Duração 45 minutos

Visitas guiadas por uma taxa

Galeria Leonardo da Vinci – a partir de 9 anos

Um animador científico guiará os visitantes pela maior exposição do mundo dedicada a Leonardo da Vinci. Mais de 1.300 metros quadrados, 170 maquetes históricas, obras de arte, volumes antigos e instalações contam a personalidade e o trabalho de Leonardo, engenheiro, humanista e investigador da natureza.

Sábado 8 e Domingo 9 de Outubro | 10, 11h30, 14h30 e 16h30

Duração 80 minutos

O custo é de 10 euros mais o custo do bilhete de entrada e ambos podem ser reservados diretamente no site do museu

SUBMARINO ENRICO TOTI – A partir de 6 anos

Lançado em 1967, o Toti foi o primeiro submarino construído na Itália após a Segunda Guerra Mundial. Sua tarefa era patrulhar as águas do Mediterrâneo para determinar a passagem de submarinos soviéticos. Em 1997 fez sua última viagem e desde 2005 é hóspede do museu. Os visitantes poderão montar um toti para reviver os sentimentos dos velejadores enquanto navegam.

Visitas de 10 a 18, sujeitas a disponibilidade.

O custo é de 20 euros, incluindo o custo do bilhete de entrada no museu.