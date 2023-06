Urania Heaven entre as ciências da filosofia teologia

A Bibliotheca Florville em Brescia (Corso Cavour 6) apresenta um novo encontro com a revisão cultural dos músicos mais famosos: desta vez é a vez da musa Urania, então o tema é o céu entre ciência, filosofia e teologia.

Dois convidados excepcionais, escritores e pensadores contemporâneos, conversarão entre si e com o público: o editor e pensador Riccardo DeBendetti e o ensaísta e professor Mario Boro. O diálogo seguirá o caminho sugerido pelos livros publicados pela Medua Editions, nos quais nossos convidados são autores, tradutores e curadores dissidentes.

Em particular, o tema do céu será rejeitado de acordo com as sugestões:





– “Hypotyposis. Vagando pelas Imagens” Boro, um convite “vagar nas nuvens” a possíveis conexões entre epistemologia do conhecimento e literatura, sob a orientação de Gadda, Calvino, Primo Levi e Michel Serres;





“Moisés ou a China. Quando a ideia de Deus não evolui”, de François Julien Here, o filósofo francês, conhecido por desconstruir a filosofia ocidental por meio da comparação com o outro no pensamento chinês antigo, continua sua pesquisa pioneira sobre o espiritual e o religioso. Fields, examina duas concepções radicalmente diferentes do “céu” como um horizonte físico/metafísico fundamental, capaz de lançar as bases filosófico-culturais de civilizações inteiras;











– “Lourdes” de Emile Zola e “The Search for Truth” de Charles Peggy, dois escritores de clássicos da literatura francesa, que viveram no mesmo período histórico crucial, entre os séculos XIX e XX, concordaram em defender Dreyfus em um caso notório e depois ideias e escolhas divergentes, por um lado, o ceticismo extremamente agudo do romancista em relação à comercialização da fé e, por outro lado, um testemunho da transição do socialismo ao cristianismo, de uma perspectiva não de traição, mas de assimilação, e como sensibilidade original, ele critica duramente o hadith e seus ídolos.