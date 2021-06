“Astrazeneca é uma boa vacina, mas Pfizer ou Moderna é melhor para os jovens” (vídeo)

Simpósio para avaliar a resposta clínica um ano e meio após o início da epidemia À COVID-19 e questões relacionadas, da epidemiologia à regulamentação da saúde, às vacinações. As últimas informações organizadas pela Universidade Magna Graecia incluíram todos os atores envolvidos na área na luta contra o coronavírus, médicos do Hospital Pugliese, da Clínica Mater Domini e da região.

Os chefes dos departamentos de doenças infecciosas de dois hospitais de Catanzaro falaram das experiências adquiridas no tratamento do hospital e dos novos protocolos de tratamento, a começar pelo uso de anticorpos monoclonais.

Torte: Confie no monoclonal, agora melhore sua saúde

“Muito se avançou neste ano e meio, sendo o mais importante na área da vacinação, que tem permitido prevenir doenças, prevenir mortes e felizmente deixar as enfermarias quase vazias ”, afirma o professor. . Carlo torti, Chefe do Departamento de Doenças Infecciosas da Mater Domini, segundo a qual a abordagem terapêutica também melhorou muito: “A gente entendeu que O tratamento deve ser precoce – explique – Agora temos um arquivo anticorpos monoclonais, Eles são eficazes se iniciados o mais cedo possível, a fim de prevenir todas as outras consequências graves da infecção, especialmente nos pacientes mais frágeis. Esses tratamentos também podem ser feitos em casa. O paciente chega ao hospital, dá uma injeção de uma hora, fica em observação por mais uma hora e depois vai para casa. Em termos de tratamento hospitalar, selecionamos um grupo de medicamentos diferentes que percebemos ao longo do tempo que há pouca ou nenhuma necessidade de uso, por isso nos concentramos em alguns métodos de tratamento, como corticosteróides, como Remdesivir, e outros imunomoduladores . Além de Tocilizumab. Temos mais armas e sabemos como usá-las melhor. O principal avanço é o avanço preventivo com as vacinas. Os hospitais agora são totalmente gratuitos e estamos nos reorganizando para coletar outros tipos de pacientes. Até agora, nós literalmente os abandonamos devido a doenças infecciosas e, em seguida, precisaremos criar vias duplas para que ninguém seja abandonado em pacientes com Covid-19 ou doença contagiosa. Doença do coronavírus. Há muito o que fazer, mas a situação atual, no que diz respeito ao vírus Covid, está mais tranquila. ”

De acordo com o professor. tortie “A COVID aprendeu a importância de fortalecer as estruturas individuais, bem como a importância de fortalecer o sistema de saúde Nos processos de integração entre diferentes estruturas, tanto em hospitais como regionais. Existem modelos saudáveis ​​que, na minha opinião, devem ser considerados, por exemplo, um modeloModelo expandido de cuidados crônicosÉ um modelo em que o sistema de saúde gira em torno do cidadão e não o abandona e o segura na mão e se desloca de um serviço para outro conforme a necessidade. É preciso organizar as estruturas existentes e torná-las um sistema capaz de interação, como um organismo bem coordenado. Coordenação é o que faz a ordem. Então As estruturas devem ser fortalecidas como espaços e com pessoal, estabilidade da juventude. Todas aquelas situações problemáticas que sabíamos que existiam pioraram com o vírus Corona, Precisamos resolver esses problemas agora, não podemos esperar que outra pandemia chegue“

Cusco: Bem, médicos durante a pandemia, sem o apoio da região

Para o Dr. Lucio CuscoChefe do Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital Pugliese, “A abordagem terapêutica para lidar com pacientes Covid mudou no sentido de que sabemos melhor quando e como intervir. O verdadeiro fator de diferenciação no atendimento aos pacientes da Covid é a pontualidade da mesma coisa. Quanto antes você chegar perto de um paciente que precisa de tratamento, melhor, obviamente. Porque desta forma a fase inflamatória é impedida de continuar a doença. ”

Segundo Cusco, a chegada das variantes de Covid não afetou a gravidade da doença, que não mudou, mas a idade dos pacientes: “Os jovens certamente estiveram mais representados nos últimos mesesEspero que as vacinas reduzam os vários componentes que levam à hospitalização dos pacientes ”.

Segundo Cusco, a epidemia foi muito bem tratada pelos médicos da Calábria: “Infelizmente – ele admite – Não recebemos apoio suficiente da organização regional. Espero que isso seja particularmente útil para a classe política levar em consideração nossas sugestões. ”Cosco se refere em particular à gestão de camas Covid adicionais e a outros indicadores técnicos de operadores neste campo.

Longhini: Pacientes Ecmo tratados de outras regiões

Em seu discurso, Dr. Federico Longhini, chefe da unidade de terapia intensiva do dispensário Covid, explicou como “A admissão à terapia intensiva é muitas vezes uma falha dos estágios anteriores. Para todas as doenças, não apenas para o coronavírus, Hospitalização em terapia intensiva é sempre muito arriscada da patologia. Infelizmente, com o coronavírus, vimos um aumento nas admissões em terapia intensiva e, muitas vezes, os pacientes também chegam com tratamentos pré-admissão, quando deveriam ser feitos no hospital. Os pacientes costumam chegar atrasados ​​ao hospital porque têm medo de ir para o hospital. Meu convite a quem tem sintomas relacionados à fome que não esperem Consulte o seu GP Ou para a sala de emergência se sintomas mais significativos se desenvolverem. ”

“A reanimação da enfermaria – lembra Longhini – foi tentada nos últimos meses Para atender às necessidades de toda a região da Calábria e algumas delas também Pacientes de outras regiões, da Campânia, Basilicata, Abruzzo, Puglia, Devido à privacidade de disponibilidadeecmo (Máquinas circulatórias fora do corpo Ed) Até o momento, tratamos de quase 90 pacientes, um bom número para nossa instituição. Foi um período muito difícil, principalmente a partir de outubro com a segunda e terceira ondas, em que se concentrou quase toda a cordilheira da região. A colaboração com todos os hospitais da região da Calábria foi essencial, e todas as operações de recuperação da rede da Calábria garantiram cooperação e apoio. ”

Nobre: ​​Não há risco para as vacinas de mRna, a terceira dose será necessária

Para tranquilizar o uso da vacina Astrazeneca Professor. Carmelo Nobile, diretora da unidade de higiene do dispensário: “É uma vacina boa, mal administrada. Já ocorreram alguns eventos, infinitesimais, sobre mortes por coronavírus e a possibilidade de contrair o vírus. mas nos temos Outras vacinas certamente causam menos problemas em grupos mais jovens Em comparação com Astrazeneca, portanto, é preferível administrar vacinas Pfizer ou Moderna. Certamente em faixas etárias mais jovens, essas vacinas de mRna aa são mais recomendadas do que as vacinas de adenovírus como Astrazeneca ou Johnson & Johnson, mas são todas vacinas que podem nos salvar de hospitalização e doenças. ”

De acordo com o professor. Nobile tem receios infundados de quaisquer efeitos a longo prazo das vacinações usando os soros mais inovadores, como Pfizer e Moderna, devido à curta fase de teste: “As vacinas mRna não deixam nenhum resíduo dentro de nossos corpos Por ser totalmente preparado em laboratório, não causa problemas para as nossas células, não se multiplica no interior das nossas células, mas estimula anticorpos contra a proteína spike que é a proteína do vírus. Portanto, é capaz de induzir ação antigênica e estimular o sistema de anticorpos. Então O risco é absolutamente zero Em mutações e mais efeito em nossas células. O único problema é que é possível que a imunidade a esse microrganismo não seja muito longa, e a expectativa é de que, 9/12 meses após o término do esquema de vacinação, provavelmente tenhamos que passar por uma dose de reforço, a chamada terceira dose Esse general Figliolo já anunciou que fez uma escolha para o inverno que se aproxima. ”

o professor. Por fim, Nobile descarta a possibilidade de pessoas vacinadas contraírem o Coronavírus: “Uma pessoa vacinada pode se infectar, mas sabemos que nesses casos a doença se manifesta na maioria dos sintomas gripais e não termina no hospital, exceto para os chamados “não respondedores” que não produzem anticorpos após a vacinação. Na vacinação, a doença ocorre muito ligeiramente A hospitalização não é necessária. ”