A Fundação Margherita Hack apresenta Ciência em um Saco no Ostello Lo Zio em 1º de agosto

L’Aquila – O Tour La Scienza In Valigia continua com grande sucesso. O projeto, que inclui ciência, cultura e televisão, originado da ideia de Margherita Hack e Marco Santarelli e promovido pela Fundação Margherita Hack, dá continuidade ao popular show musical de ciência #Scienzacolo. Após o recente sucesso da terceira temporada do formato televisivo, La Scienza in Valigia in Pillole, foi transmitido na Sky 511, BFC Media, Forbes, desta vez La Scienza in Valigia chegou a Abruzzo.

Em 24 de setembro de 2020, o La Scienza In Valigia será um convidado do L’Ostello Lo Zio di Campo Imperatore, o albergue mais alto da Europa, localizado a 2.115 metros acima do nível do mar. Está programado para Scienzacolo por hora. 13:30. A entrada é gratuita, para informações escreva para: [email protected] o al 3713886539.

Conceito

O projeto, que começou como desenho animado e depois evoluiu da representação teatral para o formato televisivo, dirigido por Eduardo Montanari, conta a história do universo, do Big Bang aos dias atuais, entre palavras e música. Contos de ciência e filosofia se alternam com canções de natureza científica

Com o violão de Maurizio Balodi, o baixo elétrico de Cristiano Pezzotti, a percussão de David Ciaralo e a voz de Nicole Massaniso.

A bandeira na sua bolsa, um pouco de história

A história de La Scienza In Valigia começa durante uma conferência, quando, nas palavras de Margarita Hack, Marco Santarelli, graças ao espírito eclético e inovador da astrofísica, começou a improvisar com violão, dando vida a uma história científica original e inédita. A partir dessa primeira experiência informal, os dois tiveram a ideia de tentar divulgar o conteúdo científico de uma forma nova e imediata, que pudesse atingir a todos. Primeiro, um espetáculo teatral, um livro desenhado por Fabrizio del Monaco para a Edizioni Arkhè e um desenho animado, La Scienza in Valigia, em seguida, aterrissou na telinha para se tornar um formato de televisão de sucesso nacional. Após as duas primeiras temporadas, filmadas em toda a Itália e transmitidas pela Marcopolo (canal plataforma SKY 5065 e canal Digital Terrestre 65), a terceira temporada já está no ar no Terzocanale Show (Sky 511, BFC Media, Forbes).

Contatos

Para informações e parcerias, entre em contato: [email protected] Ou ligue 371.3886539