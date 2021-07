A saúde é o que mais importa para todos nós. Na verdade, é sempre objeto dos desejos de familiares e amigos. O filósofo disse: Quem tem saúde é o mundo em suas mãos, e toda pessoa sã busca a saúde acima de tudo. No entanto, existem muitos procedimentos que não são ideais para o nosso bem-estar. Alguns consideramos inofensivos, outros consideramos benéficos. Felizmente, existem estudos confiáveis ​​que podem tirar qualquer dúvida. Em particular, poucos sabem que esse procedimento simples, que muitos fazem todos os dias, é prejudicial à saúde.

Opinião de um ‘expert

A Fundação Veronesi é um dos principais centros italianos de pesquisa médica. Conhecida e respeitada em todo o mundo, a fundação publica atualizações constantes sobre questões de saúde em seu site. Em particular, especialistas da instituição publicaram recentemente um artigo sobre vinho, que surgiu após um estudo científico muito importante. Você pode consultar o estudo e o artigo em questão por meio deste Link. Simplificando, os cientistas querem refutar a tese de que o vinho tinto é bom para a saúde. Claro, podemos sempre continuar a beber, talvez seguindo este Conselho Prozonida de Bursa. No entanto, não devemos nos iludir achando que é bom para nossa saúde. Vamos ver por quê.

O estudo é baseado na análise do resveratrol, que nada mais é do que os polifenóis encontrados no vinho tinto. No passado, era altamente considerado e muitos benefícios foram atribuídos a ele. Acreditava-se que poderia dar às pessoas mais anos de vida ou mesmo ajudar a prevenir certas doenças. Mas o estudo mostrou que todas essas alegações são rumores sem qualquer base científica. Na verdade, o uso continuado de bebidas alcoólicas também pode ter consequências negativas para a saúde humana.