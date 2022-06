Moeda na geladeira, lembre-se de fazê-lo antes de sair de férias: o truque de ‘salvar vidas’

Você sabia que, se deixar um centavo no freezer antes de sair de férias, pode evitar grandes problemas de saúde? Vamos ver por quê.

Um simples centavo no freezer pode ser o método de salvar vidas ao qual você não está acostumado.

Séculos no congelador antes de partir para as férias

Você está prestes a sair de férias ou até mesmo um simples fim de semana fora? Antes de fechar a casa, deixe uma moeda no freezer, o motivo vai te surpreender. Sim, porque é um remédio caseiro para evitar sérios problemas de saúde no retorno.

Basicamente, você evitará comer alimentos que foram descongelados e congelados novamente sem o seu conhecimento. De fato, se os alimentos forem descongelados, eles devem ser consumidos durante o dia e nunca congelados novamente. Porque? Dentro deles podem Produz bactérias perigosas Pela saúde de quem vai comer o prato.

Isso pode acontecer, por exemplo, devido a uma queda de energia, uma queda momentânea e muitas outras coisas. Então vamos ver como evitar esse inconveniente. Depois de experimentá-lo, temos certeza de que você não vai parar de fazê-lo.

como fazer

Se você estiver saindo de férias, mas não desligar a máquina porque está cheia de comida congelada, use o método das moedas de dez centavos no freezer. Como isso deve ser feito? Um dia antes da partida, ganhe uma moeda de dez centavos e um copo.

O copo está cheio de água. O copo vai para o congelador. A água no copo ficará congelada em no máximo 4 horas. Neste ponto, será hora de colocar a moeda de dez centavos no copo em cima da água gelada.

Ao retornar, você verá: Se a moeda ainda está onde você a deixou Então não houve derretimento. Por outro lado, se cair no fundo, significa que o freezer descongelou. Pior ainda, a moeda no freezer pode ter escorregado do copo. Se isso acontecer, infelizmente você terá que jogar fora toda a comida porque Descongelar e recongelar Pode ter perdido suas propriedades organolépticas e, o que é pior, tornou-se um terreno fértil para bactérias.

Este método irá ajudá-lo a manter a qualidade da sua alimentação, mas acima de tudo, você não correrá o risco de envenenamento ou sérios problemas de saúde. O que você diz que vai adotá-lo em sua casa? Se você achar útil, espalhe a palavra com a família e amigos.