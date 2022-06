viale della Scienza, o trabalho de asfalto foi concluído na metade do tempo

O trabalho de asfalto na Viale della Scienza foi concluído em cinco noites em vez de dez.

Conselheira Mattia Irardi

“Concluímos uma intervenção de sobrevivência muito importante para a zona industrial em metade do tempo previsto – assegura o consultor de infraestruturas Mattia Irardi – realizando uma reabilitação completa do pavimento. Este é o primeiro passo para uma remodelação completa da Viale della Scienza, que em breve será afetada por outras obras graças aos fundos de renovação urbana do Pnrr. O objetivo é criar um verdadeiro “eixo verde” com caminhos circulares, calçadas e arborização.”

A intervenção, no valor total de 305 mil euros, contempla uma distância de cerca de 550 metros desde a semi-estrada sul em direcção a Vicenza, desde a fronteira com Altavilla Vicenina até ao cruzamento com a Via del Commercio.

As obras decorreram das 21h00 às 6h00 de forma a não afectar uma das principais vias da cidade, incluiu ainda camadas de fundação com alguns aterros nos pontos mais degradados e viu a colocação de uma membrana especial para aumentar a capacidade de carga e produtividade dos novos pisos.

Graças ao financiamento concedido a Município de Vicenza No âmbito do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (Pnrr) para 30 projetos de renovação urbana, no valor total de 19.750.000€, serão implementadas intervenções na Viale della Scienza para melhorar o tecido ecológico e aliviar as zonas de calor.

Com um empréstimo de 950.000 euros, prevê-se a conversão de toda a estrada em via verde, com a construção de ciclovias, passeios, árvores e novas tecnologias naturais de captação de águas pluviais.

O projeto soma-se ao projeto da viale della Tecnica, que já foi financiado no valor de 542.000 euros pelo Ministério do Ambiente, no âmbito de uma intervenção abrangente relacionada com a zona industrial de Vicenza.