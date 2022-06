Essas injeções não apenas limpam o fígado, mas também reduzem o colesterol

Essas injeções que vou listar em breve são realmente uma cura para tudo, pois purificam o fígado e desintoxicam o corpo. O chá de ervas é a solução perfeita para o verão, pois não apenas aumenta o suprimento de água, mas também sacia a sede e está cheio de importantes propriedades benéficas. Existem diferentes tipos e entre eles estão aqueles que limpam o fígado e realmente reduzem o colesterol.

Ao limpar as paredes do fígado, eles também eliminam as toxinas deixadas nas lojas. E há muito no menu como nitratos e nitratos em carnes curadas e salsichas. Essas substâncias permanecem por algum tempo em nosso metabolismo, causando grandes danos em termos de bem-estar.

Essa seringa é muito especial

O gel de aloe vera é a melhor maneira de se livrar de toxinas e é ideal para o período de verão. Se tivermos uma planta de aloe vera em casa, podemos cortar uma folha para extrair o suco. Em seguida, a substância é misturada com um pouco de água e limão. A única limitação da loção é que o gel deve ser consumido imediatamente ou corre o risco de oxidar.

A hortelã é uma planta aromática com uma forte capacidade desintoxicante e um sabor fresco adequado ao clima de verão. Todas as infusões contendo hortelã não apenas purificam o fígado, mas também reduzem o colesterol eliminando toxinas. Para maximizar os benefícios, as folhas frescas devem ser usadas para triturar no liquidificador e depois beber com limão ou qualquer outra substância.

Outra planta aromática com excelente capacidade desintoxicante é o alecrim. Infelizmente, seu sabor é muito forte e não se encaixa bem em injeções. No entanto, se primeiro fervermos um raminho de alecrim e depois reduzirmos o sabor adicionando suco de frutas frescas, podemos obter resultados surpreendentes.

Para baixar o colesterol, a espirulina em pó também vem em nosso auxílio. O suplemento natural é rico em antioxidantes, proteínas e substâncias que ajudam a purificar o metabolismo. Estimula-o de tal forma que elimina não só as substâncias tóxicas presentes no nosso corpo, mas também os depósitos de gordura que causam a ‘gordura’.

A injeção já está melhor preparada ou faz você mesmo?

As seringas que encontramos no supermercado já estão divididas em categorias e prontas para uso. Os produtos são eficazes, mas não tão eficazes quanto aqueles feitos com produtos frescos. No entanto, se não conseguirmos encontrar matérias-primas, podemos contar com materiais industriais. Uma alternativa entre as duas formas são as ervas vendidas individualmente em lojas de ervas.

Ao pedir conselhos a um terapeuta, podemos fazer lotes direcionados e específicos para nossos problemas. Podemos combinar plantas medicinais com outras que talvez atenuem um sabor forte ou muito azedo para equilibrar a receita original e especialmente formulada. Desta forma, podemos encontrar o compromisso certo entre produtos frescos e industriais. Podemos comprá-los a granel para que tenhamos sempre um sobressalente pronto para usar em qualquer ocasião. As ervas são geralmente vendidas secas.