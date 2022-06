Quando é uma boa ideia aplicar protetor solar e se proteger do sol? O novo aplicativo gratuito “Sun Smart” desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde e outras organizações internacionais informa isso

O aplicativo SunSmart Global UV, como é chamado, fornece previsões meteorológicas e UV para cinco dias em locais pesquisáveis. Ele destaca os momentos em que a necessidade de protetor solar é com o objetivo de ajudar as pessoas ao redor do mundo a saber quando usar protetor solar, em um esforço para reduzir a carga global de câncer de pele e danos oculares associados aos raios UV.

20 de junho –

Hoje, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Meteorológica Mundial, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Organização Internacional do Trabalho lançaram um novo aplicativo móvel que fornece informações locais sobre os níveis de UV.

O aplicativo SunSmart Global UV, como é chamado, fornece previsões meteorológicas e UV para cinco dias em locais pesquisáveis. Ele destaca os momentos em que a necessidade de protetor solar é com o objetivo de ajudar as pessoas ao redor do mundo a saber quando usar protetor solar, em um esforço para reduzir a carga global de câncer de pele e danos oculares associados aos raios UV.

O aplicativo também está disponível gratuitamente No aplicativo da Apple quem em aplicativos do Google uma loja. Ele oferece opções personalizadas para que os usuários possam tomar medidas para proteger a exposição excessiva e prolongada aos raios UV, uma das principais causas de câncer de pele e outras doenças relacionadas aos raios UV.

O aplicativo permite a inclusão de fluxos de dados nacionais e locais e a adaptação em vários idiomas: atualmente está disponível em chinês, inglês, francês, alemão, russo, holandês e espanhol.

Evidências sugerem que a exposição excessiva aos raios UV é a principal causa de câncer de pele. Por isso, é essencial que as pessoas saibam quando e como se proteger.” Maria NeraDiretor do Departamento de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saúde da Organização Mundial da Saúde, pedindo a todos que “usem o aplicativo para proteger a si e seus filhos e torná-lo um hábito diário”.

Globalmente, estima-se que mais de 1,5 milhão de casos de câncer de pele (melanoma e não-melanoma combinados) foram diagnosticados em 2020. Durante o mesmo período, mais de 120.000 pessoas em todo o mundo perderam suas vidas devido a esta doença evitável.

Um dos principais contribuintes para esses cânceres é o excesso de radiação UV devido ao afinamento da camada de ozônio estratosférico da Terra causado pela liberação de certos produtos químicos artificiais.

Sob o tratado internacional conhecido como Protocolo de Montreal, todos os estados membros da ONU eliminam gradualmente a produção e o consumo dessas substâncias de acordo com um cronograma definido. Como resultado desses esforços contínuos, espera-se que o nível de ozônio se recupere até meados do século.

O câncer de pele pode resultar da exposição excessiva ao sol, por isso é essencial que todos fiquem alertas e se protejam adequadamente com chapéus e protetor solar.

Todo mundo precisa de um pouco de luz solar, especialmente para produzir vitamina D, que ajuda a prevenir o desenvolvimento de doenças ósseas como raquitismo, osteomalácia e osteoporose, mas a exposição excessiva ao sol, explica a Organização Mundial da Saúde, pode ser perigosa e mortal, e os meses de verão escondem A perigo real. .

O aplicativo UV foi lançado em conjunto com o primeiro dia de verão no hemisfério norte.

“Este aplicativo combina habilidades de clima, meio ambiente e saúde para ajudar a proteger as pessoas do sol tanto no trabalho quanto em seu tempo livre. É único porque usa dados de estações de medição de tempo e UV em todo o país para fornecer leituras precisas e específicas do local do Índice UV”, disse o professor. Petri TalasSecretário-Geral da Organização Meteorológica Mundial, destacando que se trata de um “excelente exemplo de ciência a serviço da sociedade”.

A maioria das doenças e mortes relacionadas aos raios UV podem ser evitadas com uma série de medidas simples de prevenção:

Definir o tempo no sol do meio-dia

Procure sombra quando os raios UV estiverem mais fortes

Use roupas de proteção, chapéus e óculos de sol

Use um protetor solar de amplo espectro

Proteger as crianças da exposição prolongada ao sol é especialmente importante porque a exposição excessiva ao sol durante esses primeiros anos pode aumentar muito o risco de doenças relacionadas aos raios UV mais tarde na vida.

“Este aplicativo é uma ferramenta útil para ajudar empresas e trabalhadores a identificar trabalhos perigosos e planejar medidas de segurança e saúde. A Conferência Internacional do Trabalho adotou uma resolução em 10 de junho reconhecendo um ambiente de trabalho seguro e saudável como um novo princípio fundamental e o direito ao trabalho. . É um apelo global por maiores esforços para prevenir lesões e doenças associadas ao trabalho. Ferramentas como SunSmart Global UV são uma pequena, mas útil contribuição para esse esforço.” Vera Beckett BerdigãoDiretor do Departamento de Governança e Estrutura Tripartite da Organização Internacional do Trabalho.

O que é o índice UV e como funciona o aplicativoO aplicativo é baseado no Índice UV, que descreve o nível de radiação ultravioleta solar na superfície da Terra. O índice UV é relatado em uma escala de 1 (ou “baixo”) a 11 e acima (ou “extremo”). Quanto maior o valor do índice, maior o risco de danos à pele e aos olhos e menos tempo leva para que ocorram danos. O índice UV máximo é ao meio-dia solar, quando o sol está mais alto no céu.

Recomenda-se adaptar as atividades ao ar livre e usar protetor solar quando o índice UV for 3 ou superior. Os danos causados ​​pelos raios UV são cumulativos, e os raios UV podem ser prejudiciais quando as pessoas ficam expostas a ele por longos períodos, mesmo em níveis baixos.

O aplicativo busca a consistência mundial de relatórios de UV e mensagens de saúde pública. Desenvolvido pelo Cancer Council Victoria e pela Agência Australiana de Proteção contra Radiação e Segurança Nuclear, ambos centros colaboradores da OMS na Austrália, um aplicativo semelhante mostrou uma melhor conscientização pública sobre a proteção UV quando usada. Apoiar uma campanha sistemática de saúde pública de dez anos que promova o comportamento solar.

O Índice Global Solar UV foi desenvolvido em conjunto pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o Comitê Internacional para a Proteção das Radiações Não Radioativas. (ICNIRP) e o Escritório da Federação Alemã de Proteção contra Radiação (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) para informar e alertar o público em geral sobre os riscos potenciais à saúde associados a altos níveis de radiação UV solar.

20 de junho de 2022

