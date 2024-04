Cittanova, a grande ciência do Liceu Geresi

Um novo e importante encontro com a ciência no Liceo Guerrisi de Cittanova.

Na segunda-feira, 15 de abril, os alunos do prestigiado Instituto Piana di Gioia Tauro tiveram a oportunidade de conhecer e dialogar com um destacado cientista.

Encontro com o professor. O evento foi realizado pelo astrônomo mundialmente famoso Flavio Fusi Picci, no cinema “Gentio” com a presença de mais de 400 alunos da escola como espectadores interessados, bem como um grande número de entusiastas que desejaram participar do evento.

A cerimónia foi moderada pelo Professor Dr. Domenico Curinga faz parte do projeto “Professor por um Dia” que o Liceo Guerrisi oferece periodicamente, há mais de 20 anos, aos seus alunos, e em geral à região, com o objetivo de incentivar o encontro com o mundo da ciência. Cultura, entretenimento e o mundo da solidariedade.

Para não especialistas, parece apropriado destacar que o Prof. Fossi Picci, especialista na sua área, é um astrônomo comum do Instituto Nacional de Astrofísica, ex-diretor do Observatório Astronômico de Cagliari e depois do Observatório Astronômico de Bolonha. Foi, entre outras coisas, membro do Conselho Científico do Grupo Astrofísico Nacional da Comissão Nacional de Investigação, Coordenador Nacional de Instrumentos do Telescópio Nacional Galileo (Ilhas Canárias), e fez parte dos comités técnicos científicos internacionais do Espaço Hubble. . Telescope (HST) em Baltimore, EUA, e o Observatório Europeu do Sul (ESO) na Alemanha e no Chile. Como você pode ver, uma abordagem muito respeitável.

Após as saudações institucionais da Diretora, Dra. Clelia Brozzi e do Prefeito de Cittanova, Francesco Cosentino, Prof. Vusi Bichi começou sua aula.

Durante a interessante conferência, o Prof. Vusi-Pichi teve a oportunidade de explicar o tema “Buracos negros, uma questão de enorme gravidade” com eficiência indiscutível. Certamente não é uma tarefa fácil, dada a complexidade dos conceitos, mas o brilhante orador conseguiu entregá-la a um público atento, valendo-se dos seus muitos anos de experiência como promotor.

Uma relação que nunca foi aborrecida e que sempre fez questão de manter o interesse e o interesse das crianças que também demonstraram grande entusiasmo pela iniciativa, ao conversarem com o “professor por um dia”, no final da sua aula, para satisfazerem os seus curiosidade.

Por sua vez, o próprio Vusi Bichi expressou a sua satisfação e espanto pela calorosa recepção que a escola recebeu, apreciando o notável esforço feito pela diretora, Dra. Clelia Brozi, pelo corpo docente e por todos os funcionários da escola para melhorar a comunidade social. O crescimento da região através das inúmeras iniciativas implementadas que fazem do Liceo Guerrisi de Cittanova uma realidade educativa de fundamental importância, não só na região em que opera, mas certamente em toda a região da Calábria.

A entrevista foi conduzida pelo Prof. Professora Anastasi. Flavio Fusi Picci teve formas de repetir conceitos já expressos ao longo de seu relatório; Em particular, enfatizou que estava vivendo uma vida de sorte, fácil e agradável, mas que exigia compromisso, e assim encorajou as crianças a fazerem o mesmo. Parafraseando a famosa canção de Alan Sorrenti, ele disse então que somos verdadeiramente “filhos das estrelas”, pois todos os elementos químicos que nos constituem e que permitiram a construção da vida foram construídos dentro desses corpos celestes. Por último, ele queria lembrar como a nossa estrela, o Sol, que brilha há quatro mil milhões de anos, continuará a enviar-nos os seus raios durante muitos anos, e isso não significa apenas que somos capazes de determinar a duração por métodos matemáticos. cálculos. A vida das estrelas, mas também sobre quais estrelas procurar potenciais planetas capazes de hospedar formas de vida, sabe-se que a evolução biológica requer tempos muito longos.

No final da cerimónia, a escola atribuiu ao Professor Vusi-Pichie o “Prémio Carreira Científica” com uma placa comemorativa desenhada pelo ourives Michel Rousseau, que entregou a obra diretamente ao convidado.