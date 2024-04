Primeiro caso de dengue foi confirmado no Vale de Aosta

O jovem paciente voltou da América do Sul, onde provavelmente foi picado por um mosquito transmissor

Valle d'Aosta registra seu primeiro caso de dengue. A confirmação vem do Departamento de Prevenção da autoridade de saúde local. A empresa de saúde disse: “O paciente é um jovem residente em Aosta. Ele retornou recentemente de uma viagem à América do Sul, onde se presume ter sido picado por um mosquito portador do vírus”. Ao retornar à nossa região, apresentou sintomas típicos da doença, incluindo febre alta e dores musculares e articulares. Exames confirmaram dengue. “Ele não foi internado e não precisou seguir tratamento específico. Ele está em boas condições agora.”

A dengue é uma doença infecciosa tropical causada pelo vírus de mesmo nome. “É transmitido através da picada dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, que por sua vez picam uma pessoa infectada”, explica Salvatore Bongiorno, diretor da estrutura de saúde e higiene da autoridade sanitária local. “Vale ressaltar, portanto, que a dengue não é uma doença transmitida diretamente, de uma pessoa para outra, mas a infecção ocorre apenas por meio de insetos vetores, especificamente mosquitos do gênero Aedes. Em alguns países do mundo, como a América do Sul, a doença é endêmica e crescente, mas na maioria dos casos a infecção apresenta-se assintomática ou como uma doença febril autolimitada.

O caso foi comunicado ao Ministério da Saúde, conforme exigido pelo Plano Nacional de Prevenção e Resposta a Arbovírus, bem como ao Município de Aosta, responsável pelas medidas de monitorização e controlo da possível presença de mosquitos.

“Não existe tratamento específico para a dengue – continua a autoridade de saúde local – mas o correto manejo dos sintomas pode ajudar a prevenir complicações mais graves”.

MC