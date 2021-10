Na Città della Scienza, um fim de semana com eventos de biotecnologia em Nápoles

Até este ano Science City Participar em Semana de Biotecnologia: Uma semana de eventos e encontros ao redor do mundo, promovidos na Itália pela Assobiotec-Federchimica, para mostrar a um público amplo e heterogêneo o papel cada vez mais importante das biotecnologias na melhoria de nossa qualidade de vida graças aos seus diferentes setores de aplicação (do tratamento ao diagnóstico , do agroalimentar às operações industriais, passando pela remediação ambiental à energia renovável, para citar alguns).

A designação com o evento de divulgação científica que nasceu no Canadá em 2003 é Segundo sábado e domingo, 3 de outubro In Città della Scienza com um rico calendário de eventos presenciais e remotamente dedicados ao tema das biotecnologias, atestando como representa um recurso sem limites, capaz de fornecer soluções aos grandes desafios da sociedade em todo o mundo.

O sábado começa com o Science Show em colaboração com Le Nuvole Scienza “DNA em um, dois, três, quatro ‘movimentos’ onde os visitantes, a partir de 7 anos, liderados pelos laboratórios Le Nuvole, serão capazes de fazer quatro ‘passos’ simples para extrair o molécula mais importante do mundo. ”Biologia e a descoberta dos segredos e curiosidades a ela relacionados.

Uma visão dos eventos atuais com a conferência online no domingo, 3 de outubro, intitulada “Novas Perspectivas de Prevenção em Vacinas Antivirais”, criada em colaboração com o CNR do IBBC em Nápoles com a participação do pesquisador Piergiuseppe de Berardinis para uma atualização sobre a pesquisa de caso sobre vacinas Covid, expectativas futuras e tecnologias usadas na produção. A partir dos sete anos de idade, grande laboratório, “Nós modificamos você para se tornar um especialista em biotecnologia!” Em colaboração com Le Nuvole Scienza, para aprender sobre a estrutura e função do DNA e para simular a tecnologia de transferência de genes a fim de obter um “organismo geneticamente modificado”

Espere um minuto: Carregamos o mapa do lugar …