“Está melhor agora, mas também pensei em superar”

Doença, aquela dor terrível e desespero que te faz pensar até num gesto intenso. Francesca Neri, a convidada exclusiva no domingo, 3 de outubro no ‘Veríssimo’, fala sobre seu salário Um grave problema de saúde a obrigou a deixar o local do acidente. “Hoje estou bem melhor, estou mais tranquila e aprendi a ouvir o meu corpo. Tudo começou há pelo menos cinco anos e A fase aguda da doença durou três anos. Nunca tive medo de sofrer, mas a dor física constante me fez perder o controle e a conexão com a realidade ”. Ele acrescenta:“ Essa doença, a cistite intersticial crônica, me forçou a olhar para dentro de mim e observar meu lado sombrio. Eu me considero um sobrevivente porque cheguei ao fundo do poço, mas então a escalada começou. Foi uma longa jornada, muito dolorosa no início, mas com muita satisfação depois disso. “

Um período turbulento para a atriz que por um momento pensou em acabar com tudo: “Aos poucos você se aproxima de si mesmo, você se afasta de tudo e começa a depressão. Pensei em fazer um gesto extremo porque naquele momento eu vi isso como uma libertação, diretora. Sentia a dor pelo peso que tinha nos outros, estava lá mas não estava e queria ficar com as outras pessoas com quem estava ligada. Mas esse pensamento durou apenas um segundo, e depois disso me tornei mais conectada à vida. ”Para Silvia Tovanen que a perguntou sobre o relacionamento com seu marido Claudio Amendola, Francesca Neri confessou:“ Ele é um cara maravilhoso, ela disse que era o trabalho dela estar perto de mim mas não era um dado. Fazendo isso ela vai ficar perto de mim. Eu vi sua dificuldade, sua dor, e ele me machucou. Eu queria mantê-lo longe de mim para protegê-lo e, em vez disso, ele sempre estava lá e essa coisa me surpreendeu vinte e cinco anos depois. ”

Impotência e sofrimento também estão presentes no olhar de seu filho Rocco: “Hoje temos uma relação linda, mas tive medo de perdê-la: tinha medo que essa foto da mãe dele ainda ficasse impressa nele. algo maior do que ele. Naqueles anos ele não tinha mãe, mas também não estava lá para mim. Eu o vi mudar e isso me fez sofrer. ” Para Neri, o futuro agora é mais tranquilo, mas apesar disso, um retorno ao set ainda parece muito distante: “Com essa lata forçada, redescobri as verdadeiras prioridades da vida. A única coisa que sinto falta no meu trabalho é a parte criativa. Não sei o que vai acontecer, farei algo mesmo que ainda não saiba o quê. “