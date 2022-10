O Instituto de Medicina Desportiva continua encerrado, mas a reabertura é questão de dias

perto. Espero que apenas por alguns dias. O Instituto de Medicina e Ciências do Desporto está no centro da diatribe entre Desporto, Saúde e Coni, e neste momento são principalmente os atletas inscritos que mais beneficiaram de um bom número de indivíduos que o utilizaram com base em certas convenções. No dia 1 de outubro houve uma entrega da Sport and Health para a Coni, mas na programação de stocks houve um abrandamento um pouco, mas parece estar tudo acertado. De acordo com a lei aplicável, Kony acredita ser proprietária das instalações e atividades do laboratório onde também são visitados e tratados campeões como Jacobs e vários atletas olímpicos, enquanto a Sport e Salute acredita que o Comitê Olímpico liderado por Malagò tem apenas o direito ao paredes. Mas – como se vê – não haverá atritos: ambos os lados tentaram evitar polêmicas e atrasos burocráticos porque o bom funcionamento do Instituto não pode ser adiado.