O Conselho Científico do Clima e do Meio Ambiente, para o diálogo entre ciência e política

Na sexta-feira, 23 de setembro, dia da greve climática organizada pelo movimento Sexta-feira para o Futuro, todas as principais forças políticas que teriam se levantado para votar em dois dias (exceto Ação) assinado um acordo para criar um Conselho Científico para Clima e Meio Ambiente (CSCA) que apoia o governo e o parlamento no desenvolvimento de medidas para combater a crise climática e ambiental.

A iniciativa foi apresentada pela comissão.Bandeira de votaçãoEncaixe de ranhura única série de propostasA partir de de muitas maneirasvisando fazer Um dialogo entre mundo Política e mundo Ciênciasincluindo questões climáticas e ambientais.

Enquanto isso, as eleições levaram à formação de um novo parlamento e, segundo relatos, temperar a naturezapesquisadores italianos temem que novo governo pode ser suscetível a Cortar dinheiro para pesquisa(apesar de repetidas chamadas para aumentá-lo) e Atrasando a ação climática.

Apesar da crise energética em curso, as questões ambientais e climáticas, apesar da sua existência, não ocuparam uma posição de liderança durante Campanha eleitoral. “No verão da avalanche de Marmolada, a seca severa, os incêndios e o apelo da comunidade científica italiana para que a política se encarregasse das mudanças climáticas, o sentimento era disparidade Entre a enormidade da questão e as proporções reação fraca Do corpo social e político “Enquanto você lê o blog Das Alterações Climáticasdirigido por Stefano Caserini (Membro do Comitê de Votação Científica).

Antonello PasiniC., físico climático do CNR e Coordenador do Comitê Científico da Votação, foi um dos principais promotores da iniciativa de criação de um Conselho Científico sobre Clima e Meio Ambiente. A ideia é ter um comitê consultivo Super peças Representar A melhor ciência nacionalexplica Pasini. “usualmente A relação entre ciência e política Sempre foi assim: os cientistas falam, os políticos ouvem, às vezes aceitam, às vezes não, e quando lhes convém escolher alguém que seja coerente com sua política.”

Durante a campanha eleitoral “falou-se também de emergências climáticas, seca e evento Marmolada, mas a maneira de falar sobre isso foi demais. EmergênciaNotas de Pasini. Seca, marmolada e outras emergências Lados diferentes da mesma moeda. Não podemos pensar em superar emergências com patches que deixam tempo para eles encontrarem ou às vezes até piorar as coisas. Precisamos ter uma abordagem sistemática. Deve-se entender que há sob ele dinâmica natural pago pelo dinâmica humana (Emissões de gases de efeito estufa, desmatamento, agricultura insustentável) que devem ser tratadas Planejamento mais sério para o futuro“.

Entrevista com Antonello Pasini, físico climático do CNR e coordenador do painel “Scienza al voto”. Edição por Bárbara Becnazar

Qual deve ser a composição do Conselho Científico para o Clima e Ambiente e qual deve ser o seu mandato?

Para entender melhor a iniciativa, vamos dar um passo atrás. Em agosto, no início da campanha eleitoral, eu e mais 4 membros do Comitê Científico do Voto, que coordeno, escrevemos uma carta aberta dizendo que a crise climática deveria ser colocada no centro do discurso político. . A petição teve quase 230.000 assinaturas. Às vezes, a sociedade civil está à frente da política. Então, pegamos a bola e nos preparamos para um resultado tangível, que é garantir que um conselho científico para o clima e o meio ambiente seja criado no início da nova legislatura para garantir que a política e os cidadãos tenham uma instituição que possa aconselhar sobre essas assuntos. Questões que são fundamentais para o desenvolvimento de toda a sociedade. Em 23 de setembro, conseguimos um acordo entre as partes de quase todas as partes sobre a criação deste comitê científico. Quase todos, com exceção de Action of Calenda e Noi Moderati, caíram neste último caso, não conseguimos realmente alcançá-los, mas tentaremos fazê-lo novamente.

Algo já pode ser dito sobre como virperuano Escolher os membros da autoridade nacional para assinar os certificados?

A ideia é ter um conselho consultivo de superestrelas representando o melhor da ciência nacional. Queremos evitar que isso aconteça como aconteceu com Trump, que pegou o negador do clima e o colocou à frente da agência ambiental dos EUA, a Agência de Proteção Ambiental. A relação entre ciência e política sempre foi assim: os cientistas falam, os políticos ouvem, às vezes aceitam, às vezes não e, quando lhes convém, escolhem alguém que se alinha à sua política. Em vez disso, precisamos de um órgão independente que mostre que existem soluções sistemáticas e baseadas na ciência.

A iniciativa se chama Vamos Escolher o Futuro, devemos ter a possibilidade de escolhê-lo democraticamente, caso contrário corremos o risco de sofrer perseguindo emergências, sejam elas climáticas ou de recursos. Não podemos pensar em colmatar emergências com patches que saem na hora que encontram ou, às vezes, pior acontecem, é necessária uma abordagem sistemática. Estou muito feliz em dizer que o Presidente da República também pronunciou essas palavras quando o encontramos.

Espero que o Conselho seja um órgão independente, cujos membros poderiam ser o Presidente da Sociedade Italiana de Climatologia, um representante da consultoria de instituições de pesquisa, um representante do Comitê Universitário Nacional. Então pode haver uma base científica escolhida pela própria comunidade científica com base em currículos, independência e personalidade profissional.

Durante a epidemia tivemos o Comitê Técnico Científico. É um exemplo que você deveria olhar por si mesmo, ou talvez um exemplo que você não deveria olhar?

Havia prós e contras em relação ao CTS, era um modelo muito operacional em caso de emergência, assim como o Covid. Aqui não estamos diante de uma emergência, mas de uma crise mais permanente. É melhor eu ver um conselho consultivo formado por cientistas de diferentes disciplinas que inventam a climatologia, são multidisciplinares e podem fornecer assistência metodológica.

Existem países fora da Itália onde existe um Comitê Científico Consultivo sobre Clima e Meio Ambiente que pode ser usado como modelo para a Itália?

Sim, há algo na Alemanha, algo na Inglaterra. Às vezes são conselheiros do governo, às vezes são parlamentares, dependendo se você está em uma república parlamentar, presidencial ou outra institucional. Essas coisas são difíceis de definir antecipadamente para a Itália, precisamos de uma comparação com alguns especialistas nas instituições, na constituição. Cada país tem suas próprias características. O que me parece interessante é que há uma afinidade intrínseca em querer usar o melhor da ciência nacional, e isso é um alívio.

em compromissos de #clima Há grandes diferenças entre as forças políticas.

Isso é confirmado pela análise final dos documentos publicados e declarações de líderes por uma equipe de 20 cientistas e especialistas, coordenada pelo ICN e Incorporar tweetÀ luz das eleições. pic.twitter.com/jzlOhhP7Cl Rede Climática Italiana 20 de setembro de 2022

Alguns membros do painel “Ciência para Votar”, como Stefano Cassini, estiveram entre os autores de alguns dos “boletim” distribuídos aos partidos sobre programas climáticos e ambientais. Como foi tratado o clima e o meio ambiente durante a campanha eleitoral?

Acho que foi falado principalmente em referência às emergências que estamos passando, como gás e guerra. Falou-se também de emergências climáticas, secas e o evento Marmolada. Já se falou bastante sobre essas emergências, mas a maneira de falar sobre elas era muito urgente. Deve-se entender que sob ela há uma dinâmica natural que é impulsionada por um dinamismo humano (emissões de gases de efeito estufa, desmatamento, agricultura insustentável) que deve ser abordada com um planejamento mais sério para o futuro. Seca, marmolada e outras emergências são dois lados diferentes da mesma moeda. A própria crise do gás, precisamos ver como ela é tratada: uma coisa é ir buscar o GNL como alternativa em países que podem não estar preparados para exportá-lo tão rapidamente; Outra coisa é desbloquear dezenas de gigawatts de energias renováveis ​​que estão prontas para serem conectadas à rede em muito pouco tempo. Aqui, também, soluções diferentes devem ser discutidas.

Na sua opinião, como a classe política tem atuado até agora em relação a essas questões e o que você espera da nova legislatura?

A política tem esse defeito intrínseco, que é mais ou menos de tudo, de uma forma ou de outra, em olhar para o horizonte da legislatura porque a aprovação infelizmente é também por falar à barriga, com gêmeos em 140 caracteres, mas é claro que . Problemas que não podem ser tratados desta forma demagógica com slogans. Precisamos pensar seriamente sobre o desenvolvimento futuro. Se fosse criada uma parte do Conselho Científico seria de facto uma coisa excelente, daria uma vantagem a quem trata dos assuntos públicos com uma ajuda muito forte do que a quem lida com a ciência. Então será necessário entender como esse governo específico atua nessas questões. Nossos colegas cientistas eleitorais que montaram esses boletins com vários colegas de fora viram objetivamente que esse partido político que agora está chegando ao governo é o que tem as pontuações mais baixas, mas veremos. Nós, como “ciência votante”, queríamos fazer uma ação mais abrangente, olhar para o copo meio cheio e não meio vazio, focar no que pode ser comum, que deve ser baseado na ciência.

Qual é o primeiro procedimento que a Autoridade Nacional de Assinatura de Certificados recomendará ao novo governo?

Já dissemos isso muitas vezes, precisamos trabalhar em duas direções: adaptação e mitigação. A adaptação é tão importante porque as secas, avalanches de geleiras e eventos climáticos extremos que enfrentamos e vamos sustentar nas próximas décadas são inevitáveis. Não reduziremos a temperatura global, a energia na atmosfera permanecerá, se não aumentar. Devemos nos adaptar não tapando buracos, mas pensando seriamente no que precisa ser feito para a seca, para o turismo de inverno, para que nossas cidades sejam mais resilientes.

Por outro lado, sempre dizemos preste atenção porque podemos nos deparar com cenários em que é impossível se adaptar. As geleiras italianas ainda perderão 30% de seu volume no final do século, mesmo que a temperatura permaneça a que é hoje, há uma letargia inevitável. No entanto, no pior cenário em que não faremos nada para reduzir as emissões (o chamado business as usual), chegaremos ao final do século com um cenário em que as geleiras perdem 90-95% de seu volume e superfície . Se em 30% ainda podemos nos adaptar aos recursos hídricos no Vale do Pó, por exemplo, então 90-95% devemos colocar as mãos no cabelo.

Para isso, há uma flexibilização rápida a ser implementada, então desfazer os constrangimentos burocráticos que dificultam as instalações renováveis, e na frente da adaptação, fazer algo sério e estrutural, por exemplo nos nossos aquedutos, não usar água potável na agricultura, que é um desperdício.

Deixe-me dizer uma última coisa sobre a sensibilidade da política. Encontrei grande sensibilidade no Presidente da República. Recentemente, fomos buscar assinaturas para ele na petição e pude explicar o que fizemos como uma bandeira de votação. Quando viu as assinaturas de quase todos os partidos, ficou muito surpreso e disse claramente obrigado, porque os cientistas com jovens são a vanguarda do país. Então ele disse que apresentaria esse problema e a solução abrangente que você deveria apresentar ao futuro governo. Ele nos deu uma grande satisfação e por isso eu lhe agradeço.