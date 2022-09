Enigmas, conhecimento que transcende as ciências técnicas

.

É difícil negar que nossa era é a era das ciências técnicas. Na esteira do positivismo no século XIX e após as grandes transformações tecnológicas do século XX e a grande revolução cibernética em que estamos imersos, a ciência foi incumbida do monopólio do conhecimento, tanto que a filosofia, que costumava ter o tarefa de dar sentido e valor à vida humana, só restam migalhas. No entanto, eventos recentes ocorridos, muitas vezes inesperados e talvez imprevisíveis, desde a pandemia até a guerra reemergente na Europa e desastres ambientais, estão relançando a necessidade de buscar fundamentos e significados. Tal é a tentativa de Evandro Agazzi, aluno de Gustavo Bontadini, autor de cerca de noventa longas obras e ensinamentos em filosofia da ciência da Europa à Mesoamérica, em seu último artigo, A ciência do invisível Publicado por Mimesis (370 páginas, 28 euros).

“A filosofia – explica Agazi – sempre se apresentou, pelo menos no ocidente, como um conhecimento destinado a proporcionar um conhecimento da realidade estudada em geral.” Por essas razões, o campo da ciência tecnológica nunca pode excluir, e de fato tornar ainda mais necessária, a questão do conhecimento do invisível. Começamos com algumas perguntas básicas: “O universo é apenas uma ideia? Deus é apenas uma ideia? A alma espiritual do homem é apenas uma ideia? Dever, justiça, retidão moral e tantos outros valores que os homens muitas vezes acham que valem a pena viver até a morte são apenas ideias? Ou corresponde também a fatos que, embora invisíveis, podem ser conhecidos por formas e métodos apropriados? ».

Se alguém não se deixa dominar por uma epistemologia estreita, como a expressa por Kant, que “afirma que o conhecimento das ciências exatas é a única forma de conhecimento autêntico”, e se volta para as artes, literatura e religião, podem abrir novos horizontes. Como filósofo da ciência, Agazi não demoniza de forma alguma o conhecimento científico, mas não deixa de descobrir um paradoxo do nosso tempo: por um lado, a cultura hoje insiste na necessidade de destacar o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, em termos de investimentos, programas de pesquisa e currículos educacionais que são o único motor de inovação e crescimento econômico; Por outro lado, a tendência de enfatizar dialetos horríveis e os perigos que pairam sobre a humanidade aparece justamente por causa do desenvolvimento descontrolado da ciência tecnológica. Um paradoxo que reflete outro paradoxo segundo Agazi: se a ciência e a tecnologia dominam nossa existência física, estamos ao mesmo tempo vivenciando seu baixo peso cultural.

Ficamos maravilhados com as constantes descobertas e conquistas, mas elas não dão um sentido mais pleno à vida. “Não é à toa – observa o filósofo – que o quadro atual que temos da ciência e da tecnologia é o de conhecimento e ação capazes de suscitar fatos comprovados e excitantes resultados práticos, por algo que nos surpreende, tranquiliza e preocupa mais do que pensemos, pensemos, julguemos”. que nos permitem pensar a vida humana, “compreender a complexidade de significados, problemas, escolhas e valores que caracterizam a condição e a situação humana”.

Tudo isso é ainda mais verdadeiro em uma sociedade dominada pelo acaso e pela imprevisibilidade, que se manifestou nas várias crises que afetaram essas duas décadas do século XXI com eventos e modalidades (do 11 de setembro aos desastres econômicos e ambientais , do Covid à guerra na Ucrânia) que impuseram mais Constrangimentos à ideia de progresso, já desmoronada devido às tragédias das guerras mundiais e da tirania do século passado. “Dados esses exemplos, parece bastante ingênuo pensar que agora conseguimos eliminar radicalmente a imprevisibilidade do futuro”, comenta Agazi. Então, como você imagina o futuro? Como o construímos? Ao redescobrir as categorias filosóficas de sabedoria e sabedoria, uma vez que “os desafios do novo e do inesperado exigem respostas baseadas na criatividade, flexibilidade e adaptabilidade que não podem derivar não de um relativo vazio ou agnosticismo, mas de uma riqueza de convicções que pressionam nós em qualquer circunstância.” Das condições de buscar o melhor, depende de nós.” Somente redescobrindo valores e ideais fortes podemos olhar para o futuro com esperança.