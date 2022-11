150.000 tulipas no antigo Cnr Garden em Scandicci

(ANSA) – SCANDICI (Florença), 30 DE NOVEMBRO – Uma passarela colorida de tulipas para florescer na próxima primavera em um jardim temporário do antigo Cnr em Scandici (Florença) para a edição de 2023 de Wander and Pick. Já são 150.000 lâmpadas – segundo relatórios municipais – para o projeto Tulipas 2023, baseado no projeto da arquiteta Giulia Crosetti Korinic e da paisagista Elenia Maria Agresti do estúdio Dromhus, com ideia e curadora Alessandra Benati da Earth Tribes Association; Dos 150.000 bulbos existentes, de cerca de 65 espécies diferentes, 120.000 bulbos são plantados na segunda quinzena de novembro de 2022, e os demais são da versão anterior; O design da flor será o design da passarela. A planta do Wander and Pick 2023 cobre uma área de mais de 2.000 metros quadrados.

“Cento e cinquenta mil bulbos no chão para uma flor cheia de cores e diferentes tipos de tulipas”, diz a coordenadora do projeto, Alessandra Benatti, do Le Tribù della Terra. “O plano Wander and Pick para a próxima primavera reproduzirá um grande anfiteatro floral. Após a massa em que serão plantados os bulbos, colocaremos pequenas colunas para proteger a área, após o que os visitantes poderão apreciar o crescimento lento e contínuo das plantas até o momento da floração.

“Estamos na sexta edição do Passeio e Colheita no Parque Temporário, no centro de Scandicci, uma iniciativa que cada vez mais faz parte da tradição de nossa cidade – afirma a consultora ambiental Bárbara Lombardini – a cada ano as flores conseguem se renovar com novas cores e espécies cada vez mais diversificadas de acordo com os princípios da diversidade biológica, graças ao empenho, criatividade e imaginação dos promotores deste evento surpreendente. As tulipas também verão o reinício das atividades na próxima primavera no novo parque temporário. O antigo Cnr, um espaço único cada vez mais habitado pelos cidadãos e que num futuro próximo será uma verdadeira nova área verde, que beneficiará os cidadãos de Scandicci e da região Área urbana”. “O uso da terra do parque temporário no Cnr de Scandicci anteriormente para Wander and Pick”, conclui a curadora Alessandra Benati, “permite a experimentação contínua da floricultura orgânica usando colônias probióticas em plantas bulbosas”. (Lidando).