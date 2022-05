A receita da felicidade? Desista das redes sociais mesmo por uma semana: a ciência diz

Pesquisadores da Universidade de Bath, no Reino Unido, mostraram que não usar as redes sociais nem por uma semana pode realmente garantir um aumento na qualidade de vida medida em termos de bem-estar psicológico e físico.

Quanto tempo você gasta social? uma’agora mesmo Por dia, dois? E na semana?

É verdade que as redes sociais dão: fizeram revolução a maneira que nós comunicamos Com outros, transformando o lugar mais distante do planeta em um beco atrás da casa e nos dando (quando fazer bom uso) uma ferramenta extra Em formação Livre e heterogêneo.

No entanto, ao mesmo tempo Tire as redes sociais. O uso intermitente dessas plataformas – que muitas vezes resulta emAbuso – Você também sabe que rouba tempo social quando você sai e sai Um dialogo e mantém você olhos Cole-o em uma tela em vez do mundo exterior.

O uso prolongado pode ter efeitos significativos em você Saúde psicológica E você tem que Cuidado psicofísico.

fecha-o Smartphone E Pare de usar redes sociais mesmo por uma semanaNo entanto, pode levar a melhorias significativas ao se opor, por exemplo, a distúrbios relacionados àpreocupar e para depressão.

Isso é sugerido por um estudoUniversidade de Banho envolvendo 154 Pessoas Entre 18 e 72 anos Comparando o nível de bem-estar psicossomático para uma semana de vida social “normal” e uma semana, alternativamente, Livre dessas ferramentas.

Para o grupo sem redes sociais, a experiência significou libertação nove horas De sua semana passada na tela de outra forma.

Participantes a quem foi pedido o seu próprio intervalo social 7 dias Na verdade, eles relataram uma melhora geral no bem-estar e uma diminuição nos sintomas relacionados à ansiedade e à depressão.

Dados postados em Psicologia cibernética, comportamento e redes sociaisSegundo pesquisadores britânicos, eles mostrarão que mesmo uma semana sem redes sociais garantirá isso Melhor qualidade de vida.

O grupo de pesquisa agora quer continuar suas investigações tentando verificar se a mesma semana pode ajudar diferentes populações (por exemplo, pequeno ou pessoas com problemas de saúde física e mental). Entre os próximos passos, haverá também uma avaliação dos efeitos do período de não utilização Grandes.

Se as descobertas forem confirmadas, os pesquisadores estão convencidos de que a remoção das mídias sociais pode de fato ocorrer Tratamentos terapêuticos Para gerenciar a saúde mental.

