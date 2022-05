Anthony Joshua revela como Mike Tyson teria derrotado Muhammad Ali porque ‘a bandeira’ estava do seu lado – US Sun

Anthony Joshua expressou sua opinião “modesta” sobre por que Mike Tyson venceria Muhammad Ali se ele lutasse contra as lendas em seu auge.

Quando o boxe foi suspenso no auge da pandemia de coronavírus em 2020, os fãs se dedicaram a discutir encontros virtuais entre os grandes nomes do esporte.

Quando perguntado durante o JD Sports Instagram Live do ano passado sobre minha hipotética Ali vs Tyson, Joshua a analisou para fazer um julgamento ponderado.

O britânico de 32 anos apoiou Tyson por seu amplo conhecimento de como vencer oponentes, graças ao uso da “ciência” moderna.

Joshua disse: “É tão legal porque na era dos pesos pesados ​​de Ali, os pesos pesados ​​eram categorizados como pesos pesados.

“Então, na era de Mike Tyson, Larry Holmes, George Foreman, Lennox Lewis, eles estão começando a crescer.

“Por isso, os amadores criaram então uma divisão de pesos pesados.

“Então, a atual divisão amadora de pesos pesados ​​é o que classificamos como a divisão de peso de cruzeiro. [in the pros]Então Ali saiu do peso leve e fez o seu caminho.

“Não seria um peso pesado em todos os aspectos. Digamos que atualizamos Ali e adicionamos tamanho e força a ele, eu realmente acho que Mike Tyson teria vencido.

“A razão é que quando você olha para a luta entre Joe Frazier e Ali, você vê um certo estilo Tyson de Frazier.

Lição de Tyson Fraser: Mova, mova, ganchos, ganchos.

“Ele conseguiu eliminar o Ali, foi uma batalha muito difícil para ele.

“Eu só acho que Tyson foi mais bem educado porque as idades evoluíram, ele era mais sofisticado com mais ciência, mais informação. Então Tyson poderia ter vencido, na minha humilde opinião.”

Os fãs tiveram muito interesse em estabelecer um rei dos pesos pesados ​​de todos os tempos ultimamente, mais notavelmente na série eWBSS que foi jogada em uma simulação do Fight Night Champion.

Depois que Tyson derrotou George Foreman e nocauteou Sonny Liston nas semifinais, eles se encontraram em uma obra-prima do esports.

Os dois ícones acertaram o prato nas primeiras rodadas, mas foi Tyson quem assumiu a liderança com uma decisão unânime de pontos após 12 rodadas extenuantes.

Tyson, de 55 anos, voltou aos ringues na vida real em 2020, quando empatou com Roy Jones Jr. em um show que rendeu 60 milhões de libras pelo trailer.

