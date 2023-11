Além do Diálogo – SRM Ciência e Religião na Mídia

Interações entre ciência, fé e religião.

Este trabalho propõe um novo curso de ação para as interações entre ciência e teologia e fornece exemplos de como essa abordagem pode emergir. Examina, de forma original, as implicações para os debates teológicos científicos decorrentes dos desenvolvimentos recentes na história da ciência. As contribuições consideram seriamente a natureza historicamente condicionada das categorias “ciência” e “religião” e analisam as formas como elas são reforçadas na esfera pública. Ao refletir sobre a relação de poder entre teologia e ciência, os autores demonstram um compromisso em ir além dos modelos tradicionais de diálogo unilateral, com o objetivo de dar à teologia um papel mais ativo na orientação da agenda interdisciplinar.

Novos rumos em teologia e ciência: além do diálogo, Routledge Publisher.

Autores

Peter Harrison é Diretor do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades da Universidade de Queensland. Ele se formou na Austrália e publicou extensivamente no campo da história intelectual, concentrando sua atenção no pensamento filosófico, científico e religioso do período moderno. Ele é membro da Academia Australiana de Humanidades e membro correspondente da Academia Internacional de História da Ciência. Entre seus seis livros destacam-se The Bible, Protestantism, and the Rise of the Natural Sciences (Cambridge University Press, 1998) e The Lands of Science and Religion (University of Chicago Press, 2015), baseados em suas Gifford Lectures de 2011. Vencedor do Prêmio Aldersgate.

Paul Tyson é membro honorário sênior do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades da Universidade de Queensland. A sua investigação inclui a sociologia do conhecimento e a teologia filosófica, com particular interesse na metafísica teológica aplicada e na epistemologia teológica aplicada num contexto neoplatónico cristão contemporâneo. Seus livros incluem: Return to Reality (Cascade, 2014); Sete Lições Curtas de Magia (Cascade, 2019); “Teologia e Mudanças Climáticas” (Routledge, 2021).

