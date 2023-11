Neste artigo da Microbiologia Italia entenderemos como viver mais 10 anos de forma totalmente saudável e natural. Você está pronto para descobrir um segredo que pode mudar sua vida? Um estudo recente realizado por Lars Vadnes, especialista em saúde pública da Universidade de Bergen, na Noruega, e publicado na prestigiada revista Nature Food, revelou as surpreendentes consequências de uma dieta saudável e correta na longevidade. Se você deseja prolongar sua vida, este artigo é para você.

Pesquisa que nos faz pensar em como viver mais 10 anos

Esta investigação analisou dados sobre a ingestão de alimentos e os seus efeitos na saúde de quase meio milhão de residentes no Reino Unido. A conclusão é surpreendente: uma alimentação saudável pode proporcionar até mais 10 anos de vida.

Tipos de “comedores”

Os cientistas identificaram diferentes categorias de “comedores”, desde aqueles com hábitos alimentares pouco saudáveis ​​até aqueles que seguem as recomendações do guia Eatwell do Reino Unido.

Resultados surpreendentes

Mas aqui estão as notícias mais surpreendentes: homens e mulheres na faixa dos 40 anos que mudaram de uma dieta pouco saudável para uma que seguiu estritamente as diretrizes da Eatwell ganharam uma expectativa de vida colossal de 9 anos. Mas há mais.

Aqueles que se despediram das bebidas açucaradas e das carnes processadas e optaram por seguir uma dieta rica em grãos integrais, vegetais, frutas e peixes em quantidades moderadas, somaram 10 anos de vida.

O segredo é sobre Como viver mais 10 anos: Mudando hábitos alimentares

“Quanto mais mudanças forem feitas em direção a padrões alimentares mais saudáveis, maiores serão os ganhos esperados na expectativa de vida”, explica a equipe de pesquisa no artigo publicado. A mensagem é clara: mudar para uma dieta saudável traz benefícios significativos em termos de longevidade.

Esperança também para os idosos

A pesquisa não se limita aos jovens. Mesmo as pessoas na faixa dos 70 anos podem prolongar a sua esperança de vida em cerca de 4-5 anos apenas seguindo uma dieta saudável. Isso significa que não é tarde demais para começar a fazer escolhas alimentares mais inteligentes.

Desafios que devem ser enfrentados

Mas há desafios a superar. O acesso a alimentos acessíveis, nutritivos e saudáveis ​​é um problema sistémico e de saúde pública que não foi totalmente resolvido pelos governos. No entanto, existem ações coletivas significativas que podem ser tomadas para melhorar os hábitos alimentares de todos.

Por exemplo, poderíamos considerar a eliminação das máquinas de venda automática de snacks e bebidas nas escolas e locais de trabalho, promovendo assim escolhas mais saudáveis.

Conclusão sobre como viver mais 10 anos: sua escolha, sua longevidade

Concluindo, esta pesquisa revela o poder que você tem em suas mãos. Escolher uma dieta saudável não só melhorará sua saúde, mas também poderá lhe proporcionar preciosos anos de vida. Portanto, se você deseja prolongar sua vida em 10 anos ou até mais alguns anos, comece hoje mesmo a fazer escolhas alimentares mais sábias. Sua saúde e seu futuro agradecerão por isso.

