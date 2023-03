Qual é a ciência da mudança climática

Quando podemos dizer com certeza que uma tempestade violenta ou uma onda de calor prolongada podem ser atribuídas a Das Alterações Climáticas São fenômenos relacionados à variabilidade natural do clima? EU’ciência de atribuição ou ciência de atribuição É um novo método – existe há cerca de quinze anos, mas apenas desenvolvido nos últimos cinco anos – que nos permite decidir cientificamente e em um tempo relativamente curto, se um determinado evento climático extremo é normal ou pode ser atribuído ao clima crise. .

O que é ciência de atribuição

Até alguns anos atrás, os cientistas sempre evitavam associar um único evento climático extremo com Aquecimento global Porque não tinham elementos específicos e se limitavam a descrever tendências globais de como o clima está mudando. Hoje, o progresso notável que ele fez ciência de atribuição Eles permitem calcular se, e em que medida, um determinado evento extremo é mais ou menos provável, mais ou menos intenso, devido às mudanças climáticas, ou se não tem nada a ver com as mudanças climáticas.

A foto de Ahmed no Unsplash

Método de atribuição

Como você faz isso? o estrada É usado principalmente por climatologistas e consiste em 3 etapas:

1 – Em primeiro lugar, os cientistas, graças a modelos climáticos cada vez mais precisos e sofisticados, Simulação das condições climáticas do planeta Reproduza milhares de anos de clima para verificar se e com que frequência um determinado evento perigoso realmente ocorreu.

2. Neste ponto Eles simulam como seria o clima se não houvesse emissões na atmosfera (para dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa) que o alteram. Eles então avaliam se e com que frequência o evento extremo também ocorre nessas condições, ou se é impossível simplesmente excluir a ‘variável humana’.

3. Compare os dois resultadospode calcular o quanto mais ou menos provável é um evento extremo com ou sem aquecimento global causado pelo homem.

Com base nessas considerações, os cientistas podem afirmar, por exemplo, que uma determinada onda de calor ocorreu em um determinado local que não teria sido possível sem Aquecimento global, ou que a onda era muitos graus mais quente do que seria em um planeta sem aquecimento global, ou que tal evento extremo é 10/100/1000 vezes mais provável de ocorrer. Noutros casos, o estudo da ciência da atribuição pode chegar à conclusão de que um determinado evento meteorológico extremo nada tem a ver com as alterações climáticas porque ocorreu numa área sujeita a este tipo de eventos que se enquadra assim na variabilidade climática.

A questão não é trivial: não nos protegerá dos próximos possíveis eventos extremos, mas a ciência da atribuição está realmente nos ajudando a entender se eles são resultado de atividades humanas que prejudicam o clima e, portanto, a urgência de abordá-los.