13 a 22 de abril e 15 a 25 de julho de 2023 – Corriere.it

A partir de Conselho Editorial da Universidade

Os novos testes serão realizados online e serão repetidos várias vezes para aproveitar o melhor resultado. Também será aberto a graduados do ensino médio e alunos do quarto ano. A partir de 2024, os dois cursos serão antecipados para fevereiro e abril

De 13 a 22 de abril e de 15 a 25 de julho de 2023. Esses são os dois cursos em que podem ser realizados os novos vestibulares para medicina. Aguardando ansiosamente por dezenas de milhares de aspirantes a jalecos, finalmente saíram as datas para o exame revisado, que será realizado pela primeira vez em duas sessões distintas e em datas diferentes dependendo das universidades. Então começamos em abril com a primeira rodada de exames. Em Julho haverá uma segunda volta, para todos os que não se saíram bem nos Spring Tests e querem tentar novamente a sorte, para os que terminaram assim e querem tentar melhorar a sua pontuação, e para os que não ‘t. Ainda está pronto em abril e nem tentei.

Conforme anunciado pela ex-ministra María Cristina Mesa há quase um ano, A partir do ano que vem, testar remédios vai mudar completamente a pele. Adeus Na competição individual em setembroHaverá duas sessões por ano, em datas diferentes, dependendo da universidade. Os graduados do ensino médio e alunos do quarto ano também poderão participar dos novos exames, que não serão iguais para todos, mas com perguntas “equivalentes”. A prova será mais simples – 50 questões em vez de 60, em 90 minutos em vez de 100 – e repetível várias vezes (uma por sessão), no modelo do vestibular Tolc (Test OnLine Cisia) que muitas universidades já contam para ganhar acesso.Cursos de licenciatura com limite máximo de inscrições. Desta forma, aqueles que são rejeitados pela primeira vez evitarão ter que esperar um ano antes de fazer um novo teste, muitas vezes matriculando-se em uma faculdade “semelhante” à medicina, apenas para serem rejeitados novamente e forçados a seguir um caminho eles, pelo menos desde o início, não. Foi apenas uma lacuna temporária. Mas, por outro lado – pelo menos os alunos contestam – à medida que os exames avançam em abril e julho, existe o risco de que a preparação para o exame se sobreponha ao exame de maturidade. READ Ainda é uma emergência médica. Médicos de família: 'Tiveram de mudar de tratamento'

Se até então o exame tinha de ser realizado no local de primeira escolha do candidato – com custos de deslocação relevantes -, a partir de agora poderá ser realizado no local mais próximo de casa, mesmo que seja diferente do local da futura inscrição. Com base na Portaria Ministerial nº 1.925, uma vez realizados os testes, Os candidatos poderão escolher a melhor nota entre as obtidas nos dois cursos para efeito de inscrição Para que possam então indicar, por ordem de preferência, em que sites pretendem concorrer. Os candidatos poderão se inscrever com suas opções de 31 de julho a 24 de agosto de 2023, às 15h, por meio do portal CINECA.



O ranking nacional será publicado em 5 de setembro de 2023antes dos anos anteriores para permitir um início válido para o novo ano letivo 2023-2024. A partir do ano letivo 2024-2025, a aprovação no ranking pode ocorrer ainda mais cedo, pois os exames TOLC serão realizados em fevereiro e abril.

Para participar das provas, os candidatos devem se inscrever através do Site da CISIA (Outra sigla para Consórcio Interuniversitário para Sistemas Integrados de Acesso). A inscrição no exame TOLC também permitirá ao candidato acessar os exercícios, MOOCs (Massive Open Online Courses), ou seja, cursos de preparação a distância (gratuitos) para cada tópico apresentado no exame TOLC e comparar suas notas com as do formulário agregado obtido pelo outros participantes no mesmo períodopara que você possa avaliar seus sites.

As provas terão duração de 90 minutos Durante o qual os candidatos terão de responder a um 50 perguntas divididas em 4 seções principais: Compreensão de leitura e conhecimentos adquiridos em estudos, biologia, química, física, matemática e raciocínio. Eles serão conduzidos no computador em estações de trabalho configuradas pelas universidades individuais. A partir de agora, é proibido trazer para a sala de aula não apenas smartphones, tablets, livros ou anotações manuscritas, mas também canetas, lápis, papel em branco e qualquer outro instrumento próprio para a escrita, sob pena de o exame ser anulado.