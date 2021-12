Nem todo mundo compra, mas esta carne com baixo teor de gordura e calorias pode ser de grande valor para a nossa saúde

Entre os alimentos que devem ser incluídos em uma alimentação saudável e balanceada, além de peixes e vegetais, também estão as carnes. Embora seja melhor comer a maior parte da carne branca, existem alguns tipos de carne vermelha que você pode considerar. O importante é que sejam de boa qualidade, com baixo teor de gordura e excelentes valores nutricionais.

Entre as carnes mais valiosas e nutritivas, embora difícil de encontrar, temos a carne de búfalo. Neste artigo vamos revelar seus benefícios, contra-indicações e como melhorá-lo na cozinha.

Na verdade, nem todo mundo compra, mas esta carne com baixo teor de gordura e calorias pode ter um valor de ouro para a nossa saúde

Na Itália, os búfalos são criados principalmente para a produção de leite. Na verdade, cerca de 80% dos búfalos são criados na Campânia, onde os búfalos fazem muçarela muito boa.

Do ponto de vista nutricional e sabor, carne de búfalo É semelhante ao das vacas, embora seja menor em tamanho. Na verdade, contém apenas 99 calorias por 100 gramas.

Além disso, esse tipo de carne é uma excelente fonte de proteínas animais de alta qualidade e, principalmente, de sais minerais. Na verdade, deve-se destacar a contribuição do ferro e do potássio, muito importantes para o bom funcionamento do coração e dos músculos. Em geral, entretanto, não é recomendado consumir carne de búfalo se certas doenças estiverem presentes. Na verdade, quem sofre de uremia e hipercolesterolemia deve limitar o consumo de todos os tipos de carne. Porém, sempre lembramos que nestes casos, é importante consultar o seu médico ou nutricionista de confiança para maiores esclarecimentos.

Carne magra doce e deliciosa

Portanto, descobrimos que nem todo mundo o compra, mas essa carne magra e de baixa caloria pode ter um valor ouro para a nossa saúde. Além de ser menos gordo do que a carne bovina, é mais macio, mais doce e saboroso. No entanto, tudo depende de como é processado e cozido.

Na verdade, a gordura da carne de búfalo fica apenas na parte externa do corte e não é penetrada como nas vacas.

Esse fator é positivo porque, durante o consumo, as gorduras podem ser mais facilmente reconhecidas e removidas. No entanto, esta preparação não facilita o cozimento em altas temperaturas, pois a gordura não atua como isolante. Portanto, a carne de búfalo se presta a preparações com temperaturas médias a baixas, como guisados, ensopados, molhos, etc.

Receita de natal

Búfalo refogado pode ser uma ótima ideia para levar para a mesa durante o Natal.

Para prepará-la, a carne deve primeiro ser marinada por 24 horas em vinho tinto, vegetais, alho, alecrim, cravo, pimenta e canela.

Após o tempo necessário, frite o pedaço de carne enfarinhada em fogo alto. Depois de alguns minutos, despeje o conteúdo da marinada e deixe ferver em fogo baixo por 3 horas. Durante o cozimento, quando o vinho secar, acrescente o caldo e o sal.

Depois de cozido, pegue a carne e bata o suco do cozimento no liquidificador para usar como molho.

