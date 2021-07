É um confronto por dever dos professores – Corriere.it

A partir de Adriana Logroschino

Faíscas entre Lita e Salvini. Secretário do PD: “Você está brincando com sua saúde.” O líder da Liga do Norte disse: ‘Não estou brincando. Uma obrigação inútil que não vem de um país livre. ”

Há vários meses, o Presidente da República contraO vírus que tende a nos dividir ”, instou a política para evitar polêmica. Hoje, com a disseminação da infecção cobiçada, As vacinas geram conflito político: pelo menos a obrigatoriedade dos educadores, que se cita por um lado, contra a liberdade dos cidadãos por um Estado que os “persegue com seringas”, por outro.. A única diferença, em comparação com novembro passado, quando o chefe de estado lançou seu apelo, é que hoje há dois partidos aliados no governo de Draghi: o Partido Democrático dos Trabalhadores e a Lega.





Lita: “Apoio a obrigação de vacinação, Salvini é irresponsável” Matteo Salvini falou várias vezes sobre os cidadãos perseguidos por injeções Nas últimas semanas Em defesa da liberdade de não vacinar. Mas foi a última vez que ele levantou a foto, apontando para os meninos cujas outras festas estão exigindo uma imunização maior para garantir a retomada da frequência escolar, para provocar uma reação de Enrico Letta. “Salvini – declara o secretário do Partido Democrata – ri e brinca com vacinas, é um comportamento completamente irresponsável. Não há piada sobre a saúde dos italianos. A vacinação é uma prioridade. O governo está tomando as iniciativas mais rigorosas. Tenho a obrigação de vacinar».

Salvini: “O calor dói na Lita” Número um na liga, sem dinheiro. Pelo contrário, restaura a tendência. “Para quem vive em Paris, o calor o engana. Eu não estou rindo nem brincando. Forçar alunos ou professores com 13 ou 14 anos a se vacinar não é um país livre. ” Enquanto a campanha de vacinação continua sem diferenças e dificuldades, o tema é chegar a quem está se esquivando do apelo. Seja por convicção, porque acha que não está se arriscando ou só porque pensa nas férias. READ Um novo antibiótico foi descoberto na Universidade de Insubria

Campanha de vacinação: 50% dos italianos são vacinados A questão é que a defesa contra a variável delta e contra o risco de um contágio exponencial paralisar o país é acelerar sobre imunização abrangente. Com mais da metade dos italianos vacinados após a conclusão do curso (27.300.000, 50 por cento dos maiores de 12 anos, 46 por cento do total) e 500.000 acima de 60 alcançados em poucos dias (mas ainda há 2 milhões interceptados), É inevitável olhar para os jovens e para aqueles com quem convivem, como os professores.. Além disso, de acordo com os números do Instituto Superior de Saúde, os meninos são os grandes portadores dessa linhagem de Covid. Nas faixas etárias entre 12 e 39 anos, encontram-se os mais não vacinados.





Aviso de esperança. Combine as vacinações Renzi e Conte O Ministério da Saúde é responsável por encaminhar o alerta à unidade. Roberto Speranza: «Não há mistério sobre vacinas qualquer força política. da campanha de vacinação Depende do recomeço e do futuro do país. ”. Ele se viu alinhado, pela primeira vez, com o cargo de Secretário dos Democratas e oposto a Salvini Matthew Renzi. “Dizer não às vacinas para quem tem menos de 40 anos é uma loucura – afirma -. Covid é pouco mais que uma gripe para quem está vacinado.” Até Giuseppe Conte, pioneiro na indústria de M5S, fala das vacinas como “o único antídoto para proteger o tecido econômico e social. ”

Ministro Bianchi: “Estamos avaliando o comprometimento dos professores com a vacinação” Mas bastam as palavras do Ministro da Educação. Patrizio Bianchi, para reacender o pavio:Discutiremos coletivamente os requisitos de vacinação para professores esta semana no Gabinete مجلسPara Salvini, a hipótese não é aceitável. “A população de 60 anos ou mais deveria estar segura – soma – 40 a 59 cidadãos, os jovens não precisam da vacina. Se 90% da cobertura voluntária entre professores é estimada até setembro, de que adianta falar em autorizações ou dispensas da escola? Não é um país livre. ” READ Encontrar o equilíbrio feminino graças a essas plantas é útil contra essas dores irritantes

Melancia: “Já me vacinei, mas tenho dúvidas de como imunizar as crianças” Do lado da Salvini, apesar das divergências recentes, tomar partido Georgia meloniNo entanto, está fora do escopo do governo. Como seu colega Secretário da Liga do Norte (disse: “Receberei a vacinação em agosto”), ele afirma: “Eu disse que ia me vacinar e vou fazer. Se eu tivesse decidido não vacinar, já o teria anunciado. ” Mas “me permito ter dúvidas sobre a vacinação das crianças”, pede esclarecimentos o líder dos irmãos na Itália. “Se a vacina não é eficaz para impedir a propagação do vírus, mas eficaz para impedir o agravamento da doença, é essencial atingir os grupos de alto risco. Estamos falando de crianças, mas temos mais de 2 milhões de pessoas não vacinadas com mais de 60 anosque arriscam tratamento intensivo e morte. ”

O vice-prefeito não manda fax e o contágio continua aumentando Haverá muitos motivos para invocar uma avaliação silenciosa, enquanto o vice-prefeito de Torino associa, através da imagem de Auschwitz, a discriminação contra os desprotegidos com a perseguição aos judeus, termina no cerne da polêmica. Enquanto isso, as infecções estão aumentando, pelo menos em proporção aos esfregaços: 2.072 novos casos detectados no domingo foram menos do que no dia anterior, mas com menos testes. A taxa de positividade aumentou para 2,3%. Os mortos são 7, e os doentes no hospital estão aumentando, mesmo que apenas ligeiramente.