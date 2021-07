Do Palio dei Colombi às aldeias das estrelas

Palio dei Colombi pretende recomeçar após a emergência pandêmica e o faz unindo forças: a 46ª edição do evento, que começa no dia 22 de julho, combina fatos históricos e artísticos com eventos científicos e culturais.

A versão de 2021 foi apresentada na Câmara do Conselho do Condado de Terni. O novo formato, proposto pelo Palio dei Colombi em colaboração com o Planetário e o Observatório do Mosteiro da Santissima Annunziata di Amelia, em conjunto com o Município de Amelia e outros parceiros locais, visa agregar mais experiências com o mesmo nome. “O objetivo – como explicou a Conselheira de Cultura do município de Amélia, Federica Prueti na conferência – é reunir diferentes atitudes culturais sob o mesmo nome para que a realidade local seja reconhecida como um laboratório de divulgação cultural e científica, com ênfase na “necessidade de redescobrir e viver nesse equilíbrio entre progresso e cuidado” com uma criação cada vez mais urgente para se recuperar e reafirmar ”.

Por um lado, haverá o histórico Palio dei Colombi, e por outro lado, a versão zero do Festival Star Villages, um evento que visa comunicar e marcar um encontro com Amelia que, como muitas outras aldeias italianas semelhantes, é caracterizado pela baixa poluição luminosa e, portanto, um local privilegiado para observar o céu estrelado; “O objetivo principal – explicado na coletiva de imprensa – é promover essas diferentes artes por meio de workshops, conferências, conferências, reencenações, animações e exposições para defini-las e apreciá-las em todos os seus aspectos.”