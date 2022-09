O sangramento dos médicos não para: Dr. Folhas de rosa também funcionam

Sangramento persistente de GPs na região de Lower Como: Dr. Giorgio Rose Ela parou sua atividade. Para garantir a continuidade do atendimento a cerca de 1.480 pacientes atendidos por médicos, além das vagas já disponíveis, a Ats iniciou o processo de abertura do teto para os médicos. Angelou Bazzi E a Paula Molteni E a Maurizio Saporetti . Entretanto, os cidadãos interessados ​​poderão contactar directamente o Dr. Molteni e o Dr. Bazzi sem a necessidade de uma nova escolha do médico de família.

“Já estamos prontos para atender mais pacientes, e esperamos que a situação se resolva em breve, e as administrações locais devem considerar a criação de espaços ambulatoriais comuns – Paula Molteni, GP e Vereadora Municipal da Minoria – afirma por enquanto, na ‘incapacidade da Ats’ Ao encontrar um substituto para o Dr. Rose, parece-nos justo disponibilizar a nossa disponibilidade para a continuidade dos cuidados aos seus doentes. As formas de chegar às nossas clínicas são exibidas nos murais ao ar livre dos escritórios em Lomazzo, na Via Rampanone, 8 e na clínica municipal da Via Vittorio Veneto, 53. No entanto, esperamos sinceramente que essa situação excepcional permaneça apenas por um curto período de tempo. e um novo colega pode assumir as tarefas de Lomazzo e Cirimido.” Molteni tira algumas pedras de seus sapatos: “Pessoalmente, espero que a região da Lombardia mude sua abordagem à medicina local que a levou a uma situação de emergência. a falta de um número de GP é, na verdade, resultado de um planejamento incorreto e da exclusão gradual desse número pelos órgãos responsáveis, com afastamento inapropriado de cargos de chefia na região.”