Museu de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci em Milão. Guia de visitas

Milão é uma cidade repleta de museus de grande importância. No entanto, há um museu único do gênero na Itália, entre os mais importantes do mundo e o segundo da Europa em termos de superfície: Museu de Ciência e Tecnologia “Leonardo da VinciDe Milão.

Ciência e tecnologia no coração do mosteiro

Era 1906 Quando nasceu a ideia de criar um museu em Milão inteiramente dedicado à ciência e tecnologia. A ideia permaneceu por causa da guerra até 1947 15 de fevereiro de 1953O dia em que o quinto centenário do seu nascimento Leonardo da Vinci O museu, então chamado de Ciência e Tecnologia, foi inaugurado com uma exposição dedicada ao gênio toscano, que também contou com a presença Primeiro Ministro Sr. de Gasperi.

Os protagonistas da exposição são maquetes das mais importantes invenções de Leonardo, do tanque à roda de fiar, da asa delta às eclusas que ainda hoje são visíveis ao longo do rio Ada. A coleção ainda hoje é visível no piso principal do museu e representa O maior grupo do mundo Cópias das incríveis invenções de Leonardo.

Leonardo da Vinci Pared no Museu de Ciência e Tecnologia – Crédito da imagem: Paolo Soave

Ao longo dos anos, graças a doações de importantes fundações e grupos do setor, como FiatE a Onde você estáE a Alfa Romeo E a OliveiraA estrutura do museu cresceu muito rapidamente. Hoje é composto por três complexos: a parte principal, nos espaços interiores do antigo Mosteiro Olivetano, e duas alas exteriores, uma das quais destinada ao transporte IRONAVAL E um para transporte Ferrovia. De fora , Submarino TottiChegou à Praça dos Museus em 2005, tendo atravessado a cidade entre as alas da multidão.

Trens, navios e um pedaço da lua: o que ver no museu de ciências

Todas as seções do museu são distintas umas das outras e todas são analisadas invenções Isso mudou nossas vidas técnica e cientificamente. Entre estes encontramos telefone – Entre as várias exposições estão também Pantelégrafo projetado em 1856 A partir de João Caselli – lá a televisãoO rádioO FotografiaO MúsicaO JornalismoEU’indústria de relógiosEU’artesanato de ouroEU’Informática atéastronomia.

No museu há realmente achados como um pêndulo Foucault que demonstra experimentalmente a rotação da Terra, mas o mais surpreendente é a presença de uma porção de rochas da luaDoado 1973 Naquela época, o presidente dos EUA, Richard Nixon. Na entrada do museu encontramos também Rainha Margaridauma grande turbina elétrica, inaugurada em 1895 Na presença de Rainha Margarida Baseado em Rei Humberto I.

Na cave do museu existe uma secção dedicada a esta fundiçãoE a MetalurgiaE a Energia E a Reciclando. Nesta parte do museu também existem muitos Laboratórios, para tocar em alguns desses avanços tecnológicos. Graças a uma generosa doação da Falk Industries, é possível ver aqui um vislumbre do que foi uma das indústrias mais importantes do século 20 em Milão.

O pavilhão ferroviário conta mais de cem anos de desenvolvimento do transporte a partir de meados do século XIX: aqui você pode admirar bonde puxado a cavalo que parece estar prestes a sair, locomotivas E a trens.

Finalmente, a ala aérea, que é frequentemente usada para juvenis, é dominada por navio de treinamento hippieO Arco Polar e veículos de ataque.

Museu de Ciência e Tecnologia: informações e horários

como conseguir

O Museu de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci está localizado em Via São Vitor 21A poucos passos da Basílica de Sant’Ambrogio. Pode ser alcançado pelo metrô M2 (verde) na estação Sant’Ambrogio ou pelos ônibus 58 (estação Museo della Scienza) e 94 (estação Carducci).

bilhetes

Os ingressos podem ser adquiridos online e diretamente no local, assim como reservas para a visita do Submarino Toti e oficinas infantis no final de semana. Dada a alta afluência nos fins de semana lá Marcação online fortemente recomendado.

inteira: 10 euros

10 euros derrubar: 7,50€ (menores de 26 anos, maiores de 65 anos, grupos de pelo menos 10 pessoas, grupos de alunos acompanhados por professor sem reserva, professores de escolas públicas – excepto às quartas e sábados – jornalistas não credenciados, outros acordos)

7,50€ (menores de 26 anos, maiores de 65 anos, grupos de pelo menos 10 pessoas, grupos de alunos acompanhados por professor sem reserva, professores de escolas públicas – excepto às quartas e sábados – jornalistas não credenciados, outros acordos) gratuitamente: (Crianças menores de 3 anos, pessoas com deficiência com acompanhante, grupos de acompanhamento de guias turísticos, grupos de acompanhamento de intérpretes turísticos, jornalistas credenciados, membros do ICOM e do ICCROM, titulares de cartão de assinatura dos Museus da Lombardia, militares do Comando de Proteção do Patrimônio Cultural, professores de grupos de acompanhamento de escolas estaduais e não governamentais Mediante reserva, professores de escolas públicas e não governamentais nas tardes de quarta e sábado)

(Crianças menores de 3 anos, pessoas com deficiência com acompanhante, grupos de acompanhamento de guias turísticos, grupos de acompanhamento de intérpretes turísticos, jornalistas credenciados, membros do ICOM e do ICCROM, titulares de cartão de assinatura dos Museus da Lombardia, militares do Comando de Proteção do Patrimônio Cultural, professores de grupos de acompanhamento de escolas estaduais e não governamentais Mediante reserva, professores de escolas públicas e não governamentais nas tardes de quarta e sábado) Submarino Totti: 10 euros (com reserva)

horários

inverno (1 de janeiro a 19 de junho e 13 de setembro a 31 de dezembro):

9h30 – 17h de terça a sexta

9h30 – 18h30 aos sábados, domingos e feriados

horário de verão (de 21 de junho a 11 de setembro):

10-18 de terça a sexta

10-19 Sábados, Domingos e Feriados

A entrada no museu é permitida até uma hora antes do fechamento