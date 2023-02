Alimentos que devem ser descartados imediatamente

GERD pode ser um problema na vida cotidiana. Um incômodo, porém, que pode ser eliminado com a retirada de certos alimentos da dieta.

Desconforto, dor, desconforto e inchaço, esses são alguns dos sintomas de quem sofre de DRGE, doença causada principalmente pela má digestão. Um distúrbio que felizmente pode ser combatido graças a algumas ações diárias e, acima de tudo, por meio de alguns compromissos na mesa que podem fazer você dizer adeus à azia.

O sistema digestivo é muito sensível e pode reagir de diferentes maneiras dependendo das refeições. Quando a digestão é regular e funciona da melhor maneira, nada acontece e você não sente desconforto, mas se houver problemas, você pode sentir uma sensação de queimação no peito, gosto amargo na boca e inchaço desagradável no peito. estômago.

o refluxo gastroesofágico, como você pode entender, não é um piquenique. Tudo o que você come pode ter um impacto significativo em sua saúde e doença. Os alimentos fazem a diferença, alguns podem aliviar a dor e outros podem piorar os sintomas. Vamos descobrir o que você deve eliminar completamente da sua dieta.

Refluxo gastroesofágico, alimentos a serem eliminados

Em geral, todos os alimentos gordurosos, ácidos ou com cafeína devem ser evitados, pois são considerados os piores. No entanto, os pacientes com refluxo ácido devem definitivamente ser eliminados café E VocêComo as bebidas com cafeína agravam o refluxo ácido, você pode preferir café descafeinado ou chá descafeinado. Excluir um arquivo chocolate contém cafeína, cacau e gorduras.

Você não deve absorvê-los bebidas carbonatadasComo as bolhas no estômago criam pressão e dor, escolha água pura ou chá gelado descafeinado para matar a sede. Nem use um arquivo hortelã Porque é um dos fatores que levam ao refluxo esofágico. Exclua-os também da dieta frutas cítricas Por causa de sua alta acidez, o que leva à exacerbação dos sintomas. também tomates Eles devem ser eliminados porque são ricos em ácidos.

Elimine completamenteálcool Porque estimula a produção de ácido no estômago, assim como comidas fritas Prejudicial ao refluxo, o melhor é cozinhar na grelha ou no forno. também para ser excluído lanches noturnosPorque é uma boa ideia evitar comer qualquer coisa nas duas horas antes de ir para a cama. Tente comer quatro ou cinco pequenas refeições ao longo do dia, em vez de duas ou três grandes refeições.

Refluxo gastroesofágico, alimentos que você pode comer

A dieta anti-DRGE perfeita é dieta mediterrânea Com frutas, legumes e proteínas. Os alimentos a serem consumidos são peito de frango grelhado ou assado. Também recomendado alfaceo salsão Ei páprica É um vegetal leve e não causa gases. Ótimo para uma dieta de cenoura é arroz castanhoAlimento delicado e saciante.

Entre os melhores alimentos contra a DRGE Melão e amelanciaAmbos são de baixa acidez. Também excelente aveia Para ser consumido no almoço e no café da manhã. o funcho Também é excelente em termos de Baixa acidezAlém de seu sabor suave e sabor calmante natural. Também é bom comer gengibre, pois é um redutor natural de doenças.