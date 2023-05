Farmácia, um dos antibióticos mais usados ​​na Itália, corre o risco de ficar indisponível

Nos últimos meses, muitas pessoas se preocuparam com o desaparecimento de um dos antibióticos mais usados ​​na Itália, administrado principalmente a crianças. Até as sociedades pediátricas deram o alarme: vamos descobrir o que está acontecendo.

A situação não é fácil, passou um mês que as farmácias já não tinham nas prateleiras um antibiótico muito utilizado no nosso país. o sociedades pediátricas Eles também deram um grande alarme: “Grande perigo, devemos agir imediatamente.” Mas qual é o remédio? Você nunca acreditaria, mas este é exatamente o antibiótico que agora é indescritível: todos os detalhes.

Antibiótico inalcançável: todos os detalhes

Nos últimos meses, tem-se falado muito sobre a escassez de medicamentos em toda a Itália, especialmente anti-inflamatórios, anti-hipertensivos, aerossóis de cortisona e até antibióticos. No verão passado, surgiu o mesmo problema, porque Nurofen Nas farmácias, de fato, ele foi substituído por compostos à base de ibuprofeno.

E não podemos esquecer o tempo em que o anticonvulsivante para crianças desapareceu diazepam. Mas hoje é um dos antibióticos amplamente utilizados em nosso país que mais preocupa.

É administrado principalmente a crianças para infecções de ouvido, bronquite e até escarlatina. Já havia escassez em 2021, mas ultimamente essa escassez tem sido cada vez mais evidente. Existem muitos pediatras que soaram o alarme e abordaram emAifa (Agência Italiana de Medicamentos). Vamos descobrir qual é a droga.

Que medicamento desapareceu das farmácias por ser um dos antibióticos mais utilizados?

O remédio que não pode ser obtido agora em todas as farmácias é exatamente esseamoxicilina;Os últimos estoques podem acabar até o final de maio. As mais importantes associações italianas de pediatras têm Aumente o alarme para AIFAAtivar iniciativas efetivas para evitar a escassez de medicamentos essenciais que prejudiquem a qualidade do tratamento de infecções.

Mas por que há tanta escassez de amoxicilina? Infelizmente, um dos motivos mais relevantes é justamente esse Proliferação de infecções respiratórias 2022, o que leva a um aumento do consumo de antibióticos deste tipo. Um dos principais problemas é o uso de medicamentos alternativos que não são compatíveis com o risco de consequências graves.

A amoxicilina é a primeira escolha para o tratamento de doenças infecciosas, conforme também indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). É um antibiótico eficaz não só porque seu uso garante baixos riscos lesivos, mas também porque isso custa Está ao alcance de todos.

O que preocupa os especialistas é que essa confusão está aumentando bactérias que ocorreram nos últimos meses. Nas escolas da capital, os casos positivos dessa bactéria aumentaram 30%, chegando a 50%. A situação não é nada fácil, e por isso mesmo o alarme se espalhou em pouco tempo.