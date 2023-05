Desenvolvimento de novas tecnologias no tratamento do transtorno do espectro do autismo – AndriaLive.it

A Conferência Episcopal Italiana organiza a 24ª Conferência Nacional de Pastoral da Saúde “Eu ouvi sua lamentação – a audição dos aflitos” Em Bari, de 11 a 18 de maio de 2023. A Fundação Pugliese para a Neurodiversidade, que faz parte da Agenda Nacional de Autismo do Escritório Nacional de Pastoral da Saúde CEI, é responsável pela sessão temática n. 13 intitulado Ouvindo a ciência a serviço do indivíduo: desenvolvendo novas técnicas no tratamento do transtorno do espectro autista. – Terça-feira, 16 de maio de 2023 – 10h00 / 13h00 no Parco dei Principi Hotel Congress (via Vito Vasile n. 3 Bari Palese Airport).

Segue em anexo o programa detalhado e o seguinte link de inscrição:

Francisco Bruno, Presidente da Pugliese Foundation for Neurodiversity

Sabino Tróia, Diretor Regional Puglia da Pastoral da Saúde.

O uso de terapias digitais no transtorno do espectro autista – Pesquisar projetos intervir:

Lúcia MargaeryProfessor de Neuropsiquiatria Infantil na Barry University. Moreau” – Diretor de Neuropsiquiatria Pediátrica do Barry University Hospital

Maria Giuseppina PetrozzelliFellow em Neuropsiquiatria Infantil na Barry University. moura

Alessandra Jabillon“A. moura

Lúcia Marzoli“A. moura

Tecnologias e transtorno do espectro autista. O papel da universidade e da pesquisa científica intervir: Felipe é muito ativoProfessor Emérito de Medições Elétricas e Eletrônicas – Chefe dos Laboratórios OpenMultiLAB e Tech4Biomed – Universidade Politécnica de Bari

Autismo e reabilitação remota: um desafio potencial? intervir:

Stefano VicariProfessor de Neuropsiquiatria Pediátrica na Faculdade de Medicina da Universidade Católica – Diretor de Neuropsiquiatria Pediátrica no Hospital Infantil IRCSS Bambino Gesù em Roma – Presidente da Mesa de Autismo do CEI

Aplicações da bioengenharia para avaliação e reabilitação em doenças neurológicas intervir: Vitoantonio BevilacquaProfessor de Engenharia Bioeletrônica e Ciência da Computação – Coordenador do Curso de Mestrado em Engenharia de Sistemas Médicos – Politécnico de Bari

Recursos tecnológicos para comunicação alternativa aumentativa (ACA) para transtorno do espectro do autismo à luz de diretrizes Nacional intervir:

Mário DamianiIsaac Italia, neurologista, co-autor de um artigo nacional sobre o uso de AAC em ASD.

